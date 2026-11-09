قطر للطاقة تستحوذ على 25 بالمئة من رخصة استكشاف بحرية قبالة سواحل ناميبيا

الدوحة-سانا

أعلنت شركة “قطر للطاقة” اليوم الإثنين عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 25 بالمئة تمتلكها شركة شيفرون ناميبيا للاستكشاف، التابعة لشركة شيفرون، في رخصة استكشاف بحرية قبالة سواحل ناميبيا.

ونقلت وكالة” قنا” للأنباء عن الشركة قولها في بيان: إنّ الاتفاقية التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، تنص على استحواذ قطر للطاقة على حصة 25 بالمئة في رخصة الاستكشاف (PEL82)، التي تضم المنطقتين (2112B) و(2212A) ، فيما ستحتفظ شيفرون، بصفتها المشغل، بحصة تبلغ 55 بالمئة، وشركة البترول الوطنية الناميبية «نامكور» وشركة «كاستوس للطاقة» بحصة 10 بالمئة لكل منهما.

وتغطي رخصة الاستكشاف (PEL82) مساحة تبلغ نحو 11,444 كيلومتراً مربعاً في المياه البحرية قبالة سواحل ناميبيا، وتتراوح أعماق المياه في المنطقة بين 350 و2300 متر.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي عن سعادته بتعزيز العلاقات مع شركة شيفرون من خلال هذه الاتفاقية، وتوسيع وتنويع نطاق حضور قطر للطاقة في ناميبيا، كما أكّد تطلعه إلى العمل مع الشركاء للمضي قدما في أنشطة التنقيب والاستكشاف، وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

وتعتبر قطر للطاقة “المعروفة سابقاً بقطر للبترول” شركة حكومية قطرية متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتأسست عام 1974، وهي المسؤولة عن تطوير حقل غاز الشمال الذي يعد أكبر مكمن للغاز غير المصاحب في العالم.

و كانت الشركة وقعت إلى جانب شريكتيها شركة شل وشركة سونانغول ‏للاستكشاف ‏والإنتاج، في 10 أيلول الماضي، اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية ‏للنفط والغاز والوقود ‏الحيوي في أنغولا بشأن عقود استكشاف لكل من المنطقتين 8 ‏و22 قبالة سواحل ‏أنغولا.‏