إعادة تأهيل 3 دوارات رئيسية في إدلب للحد من الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية

إدلب-سانا



أنهى فرع إدلب ‏في المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو”، اليوم الخميس، الأعمال الخاصة بإعادة تصميم وتأهيل 3 دوارات رئيسية في المحافظة، تشمل دوارات معرة تمصرين ومفرق كفريا، ومدخل مدينة إدلب، ضمن خطة لتحسين البنية التحتية للشوارع والطرقات، وتنظيم حركة السير، والحد من الاختناقات المرورية في المدينة.



وتضمنت الأعمال توسيع الطرق المحيطة بالدوارات وإعادة هندسة المسارات بما يسهم في حل أزمة الازدحام، وتعزيز السلامة المرورية، وإضفاء مظهر حضاري وجمالي على مداخل المدينة.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبد الله مصطفى لمراسل سانا، أن هدف المشروع معالجة الاختناقات اليومية على الدوارات الحيوية، وتنظيم الحركة والارتقاء بنظام السلامة المرورية على محاور الطريق الممتد من إدلب إلى معرة تمصرين وخاصة عند التقاطعات بين الأوتستراد الرئيسي ومداخل ومخارج القرى على هذا المحور، مشيراً إلى أن التصاميم الجديدة تراعي زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات وتركيب إشارات وإضاءة حديثة.







وأضاف: إنه بعد الانتهاء من أعمال توسعة وتعريض وتزفيت الطريق على امتداد المحور المذكور، بدأ فرع المؤسسة بأعمال إنشاء الدوارات الثلاثة، مبيناً أن الأعمال شملت تنفيذ إنشاء جسم الدوارات، والأعمال المعمارية والزخرفة والديكور للمجسمات عليها بالكامل، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنارة والتزيين وزراعة النباتات، بالاعتماد على أفضل المعايير الدولية لتصميم الطرق والأوتسترادات الدولية من حيث مكان وتموضع الدوارات الثلاث.

ولفت مصطفى إلى أن تأهيل الدوارات أسهم إلى حد كبير في تخفيف الحوادث المرورية، وخاصة دوار كفريا في نقطة التقاطع الذي شهد مئات الحوادث، وأودى بحياة عشرات الضحايا في فترة سابقة قبل إنشائه، مبيناً أن فرع المؤسسة قام إلى جانب إنشاء الدوارات بتحسين أنظمة السلامة المرورية قبل وبعد كل دوار، عبر إنشاء ممرات للمشاة، وزراعة المسامير الطرقية، وتحديد الخطوط العرضية لضبط وتهدئة السرعات، إضافة إلى تركيب الشاخصات المرورية والتعليمات المرورية الضابطة لقواعد السير.



وذكر مصطفى أن فرع المؤسسة حرص من خلال إنشاء وتأهيل الدورات على مراعاة وجود دلالات رمزية لكل دوار سواء دينية أو تاريخية أو ثقافية وخاصة بالمحافظة أو في سوريا بشكل عام، لإضفاء قيمة خاصة لهذه الدوارات.



من جانبهم، عبد الخالق النسر سائق دراجة، وفايز بكور مواطن من إدلب أوضحا أن الدوارات ساعدت بتخفيف الخطر على سائقي الدراجات، وخاصةً أن الأعمال الجديدة تراعي وجود ممرات آمنة، وأكدا أن تأهيل الدوارات أعطى شكلاً أجمل لمدينة إدلب، فيما أشار عزام فرحات إلى أهمية المشروع في تسهيل وصول المواطنين لمقاصدهم بيسر وسهولة دون تأخير، وتقليل الحوادث.



وتشهد مدينة إدلب ومداخلها حركة مرورية كثيفة نتيجة زيادة عدد المركبات وعودة الأهالي، ما تسبب باختناقات متكررة على الدوارات الرئيسية، حيث تأتي أعمال التأهيل ضمن جهود الجهات المعنية لتحسين البنية التحتية والخدمية في المدينة، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة والسلامة العامة والمظهر الجمالي والحضاري.

وفي تصريح مماثل أشار كل من تركي دباس ومحمد حماشو سائقي سيارات إلى أن هذه الدوارات أسهمت في الحد من الحوادث وتخفيف الازدحام على السائقين والمارة بذات الوقت، إضافة إلى ضبط السرعات وتنظيم السير.