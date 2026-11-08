أمسية “شجن فراتي” في الرقة.. الشعر يستحضر ذاكرة الفرات ‏وتفاصيل المكان

الرقة-سانا‏

أحيت مديرية الثقافة في الرقة، اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان ‌‏”شجن فراتي”، في المركز الثقافي بالمدينة، بمشاركة أربعة شعراء ‏قدموا نصوصاً تناولت موضوعات وجدانية وإنسانية وواقعية، ‏واستحضرت ملامح البيئة الفراتية وذاكرتها الشعبية.‏

وتضمنت الأمسية مشاركات شعرية لكل من عمر الصران وياسر ‏الحسين وأنس العلي وسعيد السراج، تنوعت بين الغزل والقضايا ‏الإنسانية والاجتماعية والتأملات الفلسفية، مع حضور واضح ‏لمفردات نهر الفرات والطبيعة والحياة اليومية في واديه.‏

تنشيط الحراك الشعري

وأوضح معاون مدير الثقافة في الرقة حسان الحسن لـ سانا أن ‏الأمسية تأتي ضمن خطة المديرية لتنشيط الحراك الثقافي والأدبي، ‏وتسليط الضوء على الشعر الفصيح من خلال استضافة الشعراء ‏وتقديم تجارب متنوعة، مشيراً إلى تفاعل الحضور مع النصوص ‏المقدمة.‏

ولفت الحسن إلى أن المديرية تعمل على تنظيم نشاطين ثقافيين ‏شهرياً، يتنوعان بين الأمسيات الشعرية الفصيحة والشعبية، إلى ‏جانب الاهتمام بالمسرح والقصة، بما يتيح المجال أمام المواهب ‏المحلية للمشاركة وتقديم تجاربها.‏

البيئة الفراتية في القصيدة

وبيّن الشاعر سعيد السراج أن عنوان الأمسية يرتبط بنهر الفرات ‏ومكانته في تاريخ الرقة وذاكرتها الثقافية، موضحاً أنه قدم نصوصاً ‏تناولت قضايا المعتقلين والمغيبين في عهد النظام البائد، إلى جانب ‏موضوعات فلسفية ورؤى مختلفة، اعتمد معظمها شعر التفعيلة.‏

وأشار السراج إلى حضور البيئة الفراتية في تجربته من خلال ‏المفردات والصور المستمدة من النهر والطبيعة والحياة اليومية، ‏مؤكداً أهمية الحفاظ على خصوصية الشعر الشعبي الفراتي ولهجته ‏المحلية، وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للشعراء عبر ‏المسابقات والتكريم والمشاركة في المهرجانات.‏

قصائد تلامس تفاصيل الرقة الإنسانية

من جهته، أوضح الشاعر عمر الصران أنه قدم قصيدتين بعنوان ‏أثر الوردة ووراء الكنيسة، تناولتا جوانب من واقع الرقة وتفاصيلها ‏الإنسانية، مبيناً أن موضوعات الشعر تتنوع بين الغزل والوجداني ‏والواقعي، وتعبر عن تفاعل الشاعر مع محيطه الاجتماعي.‏

ولفت الصران إلى ظهور تجارب وأصوات جديدة في الشعر ‏الفصيح بالمحافظة، رغم التحديات المرتبطة بمحدودية انتشاره ‏مقارنة بالشعر الشعبي، والحاجة إلى توفير الدعم المادي ‏واللوجستي للأنشطة الشعرية.‏

وتأتي الأمسية ضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الثقافة في الرقة ‏لإتاحة المجال أمام الشعراء المحليين لتقديم تجاربهم والتواصل مع ‏الجمهور، وإبراز الموروث الأدبي والشعبي المرتبط بالبيئة ‏الفراتية.‏