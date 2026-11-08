أمسية “شجن فراتي” في الرقة.. الشعر يستحضر ذاكرة الفرات ‏وتفاصيل المكان

الرقة-سانا
أحيت مديرية الثقافة في الرقة، اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان ”شجن فراتي”، في المركز الثقافي بالمدينة، بمشاركة أربعة شعراء قدموا نصوصاً تناولت موضوعات وجدانية وإنسانية وواقعية، واستحضرت ملامح البيئة الفراتية وذاكرتها الشعبية.
وتضمنت الأمسية مشاركات شعرية لكل من عمر الصران وياسر الحسين وأنس العلي وسعيد السراج، تنوعت بين الغزل والقضايا الإنسانية والاجتماعية والتأملات الفلسفية، مع حضور واضح لمفردات نهر الفرات والطبيعة والحياة اليومية في واديه.
تنشيط الحراك الشعري
وأوضح معاون مدير الثقافة في الرقة حسان الحسن لـ سانا أن الأمسية تأتي ضمن خطة المديرية لتنشيط الحراك الثقافي والأدبي، وتسليط الضوء على الشعر الفصيح من خلال استضافة الشعراء وتقديم تجارب متنوعة، مشيراً إلى تفاعل الحضور مع النصوص المقدمة.
ولفت الحسن إلى أن المديرية تعمل على تنظيم نشاطين ثقافيين شهرياً، يتنوعان بين الأمسيات الشعرية الفصيحة والشعبية، إلى جانب الاهتمام بالمسرح والقصة، بما يتيح المجال أمام المواهب المحلية للمشاركة وتقديم تجاربها.
البيئة الفراتية في القصيدة
وبيّن الشاعر سعيد السراج أن عنوان الأمسية يرتبط بنهر الفرات ومكانته في تاريخ الرقة وذاكرتها الثقافية، موضحاً أنه قدم نصوصاً تناولت قضايا المعتقلين والمغيبين في عهد النظام البائد، إلى جانب موضوعات فلسفية ورؤى مختلفة، اعتمد معظمها شعر التفعيلة.
وأشار السراج إلى حضور البيئة الفراتية في تجربته من خلال المفردات والصور المستمدة من النهر والطبيعة والحياة اليومية، مؤكداً أهمية الحفاظ على خصوصية الشعر الشعبي الفراتي ولهجته المحلية، وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للشعراء عبر المسابقات والتكريم والمشاركة في المهرجانات.
قصائد تلامس تفاصيل الرقة الإنسانية
من جهته، أوضح الشاعر عمر الصران أنه قدم قصيدتين بعنوان أثر الوردة ووراء الكنيسة، تناولتا جوانب من واقع الرقة وتفاصيلها الإنسانية، مبيناً أن موضوعات الشعر تتنوع بين الغزل والوجداني والواقعي، وتعبر عن تفاعل الشاعر مع محيطه الاجتماعي.
ولفت الصران إلى ظهور تجارب وأصوات جديدة في الشعر الفصيح بالمحافظة، رغم التحديات المرتبطة بمحدودية انتشاره مقارنة بالشعر الشعبي، والحاجة إلى توفير الدعم المادي واللوجستي للأنشطة الشعرية.
وتأتي الأمسية ضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الثقافة في الرقة لإتاحة المجال أمام الشعراء المحليين لتقديم تجاربهم والتواصل مع الجمهور، وإبراز الموروث الأدبي والشعبي المرتبط بالبيئة الفراتية.