زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب قبالة سواحل محافظة إيباراكي في اليابان

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الإثنين، قبالة سواحل محافظة إيباراكي في اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بينما لم ترد أنباء عن احتمالية حدوث موجات “تسونامي”.

وتقع اليابان ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، إحدى أكثر مناطق العالم نشاطاً زلزالياً وبركانياً، نتيجة حركة الصفائح التكتونية والتقاء عدد منها، ما يجعلها عرضة باستمرار للزلازل والهزات الأرضية.

وضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، وسط اليابان، متسبباً بإصابة 22 شخصاً على الأقل، وأضرار مادية شملت تحطم واجهات متاجر وتناثر الزجاج في الشوارع، فيما دفعت الهزة سكاناً إلى مغادرة المباني خشية انهيارها.