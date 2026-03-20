عناصر من الجيش العربي السوري يوزعون هدايا عيد الفطر على أطفال بدمشق وريفها

دمشق-سانا

نفّذ عناصر من الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، مبادرة مجتمعية بمناسبة عيد الفطر المبارك، تضمنت توزيع هدايا رمزية على الأطفال، ببعض مناطق دمشق وريفها، في خطوة تعكس البعد الإنساني للمؤسسة العسكرية ودورها المجتمعي.

وجرى توزيع الهدايا على أوتستراد حرستا، بالقرب من مناطق تعرضت لدمار واسع جراء ممارسات النظام البائد، من بينها زملكا وحي جوبر.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقة بين الجيش والمجتمع المحلي، وترسيخ الثقة المتبادلة، وإبراز دور المؤسسة العسكرية كشريك فاعل في الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب مهامها في حماية الوطن.

وأشارت الإدارة إلى أن المبادرة تضمنت توزيع ألعاب للأطفال، وحلويات، وأعلام الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى بطاقات تهنئة بمناسبة العيد.

ولقيت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من الأهالي، الذين أعرب عدد منهم عن تقديرهم لهذه اللفتة، حيث قال حسن وريور: “هذه المبادرة أدخلت الفرحة إلى قلوب أطفالنا، وهي تعكس اهتمام الجيش بالمواطنين في مختلف الظروف”.

وأكد عبد الرحمن بيطار أن هذه المبادرات تعزز الثقة بدور الجيش كحامٍ للوطن وأبنائه، وتؤكد وحدة السوريين في مواجهة التحديات، بينما لفت الشاب عمر حموش إلى أن مشهد توزيع الهدايا على الأطفال يجسد الاهتمام بالجانب الإنساني، وسيبقى راسخاً في الذاكرة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لتعزيز التواصل مع المجتمع، بما يعكس تكامل دورها الوطني والإنساني.