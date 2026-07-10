قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من 15 آلية عسكرية توغلت داخل القرية وتوقفت لفترة وجيزة، وفتشت أحد المنازل ومستودعاً للأعلاف قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الخميس في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً عند مدخل القرية قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.