محافظ الرقة يبين تفاصيل مشروع تنظيم منطقة شمال السكة

الرقة-سانا

أكد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة أن مشروع تنظيم منطقة شمال السكة ‏يأتي في إطار معالجة الانتشار الكبير للعشوائيات في المحافظة، ويشمل بناء ‏مساكن جديدة للأهالي دون أي أعباء مالية، لافتاً إلى أن جميع خطوات ‏المشروع ستعرض على الأهالي قبل اتخاذ أي قرار نهائي فيها، بما يضمن ‏عدم فرض أي حلول دون التوافق عليها.‏

المنطقة تفتقر للخدمات الأساسية

وأوضح المحافظ سلامة في لقاء على قناة الإخبارية السورية أمس السبت، أن ‏تحسين واقع العشوائيات والأتربة يمثل أولوية قصوى للمحافظة في الفترة ‏المقبلة، مبيناً أن منطقة شمال السكة تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، إذ لا ‏يوجد فيها صرف صحي ولا زفت للطرقات ولا حدائق ولا مدارس ولا ‏مساجد ولا مراكز صحية، لافتاً إلى الفارق الكبير بين واقع هذه المنطقة ‏وقلب المدينة المنظم نسبياً.

ولفت المحافظ إلى أن فكرة المحافظة تقوم على إعداد مخطط تنظيمي جديد ‏للمنطقة، مؤكداً أن الهدف نقل الأهالي إلى مساكن جديدة منظمة في نفس ‏المنطقة شمال السكة بمساحات جيدة، دون أن يدفعوا أي رسوم، مع الحفاظ ‏الكامل على حقوقهم في الأراضي التي يملكونها، حيث كان الاقتراح نقل ‏الأهالي إلى مكان في المنطقة نفسها وليس بعيداً عنها.‏

مراحل تنفيذ المشروع

وأوضح سلامة أن المشروع سيُنفَّذ على مرحلتين، تشمل الأولى تنظيم المنطقة ‏وتأمين الخدمات الأساسية من صرف صحي وطرقات وكهرباء، بينما ‏تتضمن المرحلة الثانية أعمال التشييد والبناء، مبيناً أن المشروع قد يستغرق ‏ما بين 3 إلى 5 سنوات حسب الطلب والإمكانيات.‏

وأكد المحافظ أن كل خطوات المشروع ستخضع لاستفتاء عام وجلسات ‏استماع مفتوحة مع جميع الأهالي قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مشدداً على أن ‏المحافظة لن تفرض أي حلول وستستمع لكل الآراء، وأن الخطة قابلة للتعديل ‏في حال وجود معارضة من الأهالي.‏

التنسيق مع وزارة الطاقة

وقال محافظ الرقة: إن ملكية الأرض تعود في الأصل إلى حوض الفرات التابع لوزارة الطاقة، حيث منحت للأهالي خلال فترة حكم النظام البائد بهدف استثمارها زراعياً والاستفادة منها، إلا أن الحاجة السكنية دفعت السكان إلى تشييد منازل عليها.

وأضاف المحافظ: إن المحافظة أجرت نقاشات مع وزارة الطاقة، وأبلغتها بأنها تعمل حالياً على إعداد مخططات تنظيمية لتلك المنطقة، بما يضمن إعادة ملكيتها بشكل قانوني لأهالي منطقة شمال السكة، وتمكينهم من تسجيلها أصولاً في السجلات العقارية وفق أرقام تنظيمية صحيحة في جميع المحاضر.

ولفت المحافظ إلى عدد العائلات في المنطقة يبلغ نحو 3175 عائلة استناداً ‏إلى إحصاء دقيق استغرق شهرين ونصف الشهر، مؤكداً أن واجبه يقتضي الجلوس ‏مع الجميع وتقديم خدمة تليق بتضحيات أهالي الرقة.‏

وشدد المحافظ على أن هناك إرثاً كبيراً تركه النظام البائد يتمثل في قلة الثقة ‏بين الدولة والمواطن، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل صحيح، لكنها تستغرق ‏وقتاً.‏

خطة لتطوير البينة التحتية

وختم سلامة بالإشارة إلى وجود خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في ‏الرقة، موضحاً أن معظم الطرق تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، ‏وأن شبكات الصرف تعاني من انسدادات ونقص في القدرة الاستيعابية، مبيناً ‏أن العمل سيبدأ بمشروع كبير للصرف الصحي بعد عيد الأضحى.‏

يذكر أن العشرات من أهالي حي شمال السكة في مدينة الرقة، نظموا يوم ‏أمس الجمعة، وقفة ‏احتجاجية على قرار تنظيم المنطقة ودعوا لإيجاد حلول ‏تحفظ حقوق ‏السكان وتضمن استقرارهم،‏ فيما أكد محافظ الرقة خلال اجتماع ‏مع وفد من الحي‏ أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون ‏عبر شقق سكنية ‏حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة وأنه لن يتم ‏إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب بشكل كامل.‏