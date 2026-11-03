الطاقة الذرية تبحث مع “‏IBA”‏ في بلجيكا تجهيز مشروع السيكلوترون الطبي بحلب

بروكسل-سانا

زار وفد من هيئة الطاقة الذرية ‏(‏AECS‏)‏، برئاسة رئيس الهيئة مضر العكلة، مقر شركة “‏IBA‏” العالمية في بلجيكا، ‏لبحث المواصفات الفنية لمنظومة مسرّع الجسيمات (السيكلوترون/‏Cyclotron‏) المزمع إنشاؤها في محافظة حلب، ‏وذلك في إطار مبادرة “أشعة الأمل” (‏Rays of Hope‏).‏

وناقش العكلة خلال الزيارة المتطلبات التقنية والتجهيزات اللازمة للمشروع، الذي يهدف إلى إنتاج النظائر ‏والمستحضرات المشعة المستخدمة في التشخيص المبكر للأورام السرطانية وعلاجها، وتأمينها لمناطق شمال وشمال ‏شرقي سوريا، بما يدعم المنظومة الصحية ويوفر هذه الفحوصات والعلاجات المتقدمة محلياً، إضافة إلى تخفيف أعباء التنقل ‏والعلاج عن المرضى.‏

تحقيق الاكتفاء الذاتي من النظائر المشعة الطبية في مناطق شمالي سوريا

وأكد العكلة لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن التقدم في مناقشة المواصفات الفنية لمنظومة السيكلوترون في حلب يشكّل نقلة ‏نوعية واستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من النظائر المشعة الطبية في مناطق شمالي سوريا، بما يتيح إجراء ‏التشخيص المبكر وتقديم العلاج عالي الدقة لمرضى السرطان.‏

وأوضح أن المشروع يتكامل مع حزمة الجهود المنفذة مؤخراً ضمن مبادرة «أشعة الأمل»، وفي مقدمتها تزويد مشفيي ‏إدلب وحلب الجامعيين بأحدث أجهزة التصوير الطبي التخصصية، وتشغيل منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي ‌‏(‏Brachytherapy‏) في مشفى البيروني الجامعي بدمشق، الأمر الذي يعزز قدرات المشافي الوطنية، ويوسّع نطاق ‏تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية المتقدمة.‏

وكانت هيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (‏IAEA‏)، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي، افتتحت في الـ 14 من تموز الماضي منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي في مشفى البيروني بمجمع ‏المواساة الطبي في دمشق، وهي تقنية تُستخدم لاستهداف الخلايا السرطانية والحد من الأورام، في خطوة تهدف إلى ‏تطوير خدمات العلاج الإشعاعي وتعزيز إمكانات القطاع الصحي والبحث العلمي.‏

وتُعد شركة “‏IBA‏”، التي يقع مقرها الرئيس في مدينة لوفان-لا-نوف البلجيكية، من الشركات العالمية الرائدة في ‏تكنولوجيا مسرّعات الجسيمات، كما تُعد من أبرز موردي المعدات والخدمات في مجال العلاج بالبروتونات (‏Proton ‎Therapy‏)، الذي يُصنّف من التقنيات المتقدمة في العلاج الإشعاعي للأورام السرطانية.‏