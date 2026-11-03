الطاقة الذرية تبحث مع “‏IBA”‏ في بلجيكا تجهيز مشروع السيكلوترون الطبي بحلب

بروكسل-سانا
زار وفد من هيئة الطاقة الذرية (AECS)، برئاسة رئيس الهيئة مضر العكلة، مقر شركة “IBA” العالمية في بلجيكا، لبحث المواصفات الفنية لمنظومة مسرّع الجسيمات (السيكلوترون/Cyclotron) المزمع إنشاؤها في محافظة حلب، وذلك في إطار مبادرة “أشعة الأمل” (Rays of Hope).
وناقش العكلة خلال الزيارة المتطلبات التقنية والتجهيزات اللازمة للمشروع، الذي يهدف إلى إنتاج النظائر والمستحضرات المشعة المستخدمة في التشخيص المبكر للأورام السرطانية وعلاجها، وتأمينها لمناطق شمال وشمال شرقي سوريا، بما يدعم المنظومة الصحية ويوفر هذه الفحوصات والعلاجات المتقدمة محلياً، إضافة إلى تخفيف أعباء التنقل والعلاج عن المرضى.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من النظائر المشعة الطبية في مناطق شمالي سوريا
وأكد العكلة لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن التقدم في مناقشة المواصفات الفنية لمنظومة السيكلوترون في حلب يشكّل نقلة نوعية واستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من النظائر المشعة الطبية في مناطق شمالي سوريا، بما يتيح إجراء التشخيص المبكر وتقديم العلاج عالي الدقة لمرضى السرطان.
وأوضح أن المشروع يتكامل مع حزمة الجهود المنفذة مؤخراً ضمن مبادرة «أشعة الأمل»، وفي مقدمتها تزويد مشفيي إدلب وحلب الجامعيين بأحدث أجهزة التصوير الطبي التخصصية، وتشغيل منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي (Brachytherapy) في مشفى البيروني الجامعي بدمشق، الأمر الذي يعزز قدرات المشافي الوطنية، ويوسّع نطاق تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية المتقدمة.
وكانت هيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، افتتحت في الـ 14 من تموز الماضي منظومة العلاج الموضعي الإشعاعي في مشفى البيروني بمجمع المواساة الطبي في دمشق، وهي تقنية تُستخدم لاستهداف الخلايا السرطانية والحد من الأورام، في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات العلاج الإشعاعي وتعزيز إمكانات القطاع الصحي والبحث العلمي.
وتُعد شركة “IBA”، التي يقع مقرها الرئيس في مدينة لوفان-لا-نوف البلجيكية، من الشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيا مسرّعات الجسيمات، كما تُعد من أبرز موردي المعدات والخدمات في مجال العلاج بالبروتونات (Proton Therapy)، الذي يُصنّف من التقنيات المتقدمة في العلاج الإشعاعي للأورام السرطانية.