وزير الصحة: المرسوم 68 يعزز استقرار الكوادر الطبية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية

دمشق-سانا

أكد وزير الصحة مصعب العلي أن المرسوم رقم (68) لعام 2026 الخاص بمنح زيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، يمثل خطوةً نوعيةً لدعم الكوادر الصحية وتعزيز استقرارها المهني والمعيشي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين الوزير العلي في منشور عبر منصة “إكس”، “أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لا لبس فيه على رؤية وزارة الصحة بأنّ الاستثمار في الإنسان هو المدخل الحقيقي لتطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها”.

وأشار إلى “أن الوزارة تؤمن إيماناً راسخاً بأنّ استقرار كوادرها المهني والمعيشي هو الضامن الأقوى لجودة الرعاية المقدمة، وحجر الأساس في صون الأمان الصحي للمجتمع”.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادة النوعية “وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية”.