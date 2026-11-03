القوات اليمنية تستعيد مواقع وتصد هجمات ميليشيا الحوثي في لحج وتعز

عدن-سانا
استعادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم الثلاثاء، مواقع في منطقة الخزان الأحمر بجبهة النُسيرة، في عزلة الصوالحة بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي.
وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية في بيان نشره على منصة “إكس”: إن مدفعية القوات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا في مواقع السخير، فيما تخوض القوات مواجهات عنيفة معها في منطقتي معيق وعنعن بجبهة المقاطرة.
وأضاف البيان، أن القوات تصدت لهجمات شنّتها ميليشيا الحوثي، مدعومة بعربات ودبابة دفعت بها باتجاه خط الكربة وهيجة العبد، انطلاقاً من منطقتي التربة والوازعية، وتمكنت من منع تقدمها وإجبارها على التوقف في منطقة الشرج، إثر اشتباكات استمرت ساعات.
كما تصدت القوات لهجمات حوثية في محيط جبال الكرب والممشاح بجبهة الأعبوس في مديرية حيفان، وخاضت اشتباكات مسلحة كبدت خلالها الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.
وفي سياق متصل، استهدف الطيران الحربي اليمني بغارتين جويتين تحشيدات وآليات قتالية للميليشيا في مفرق جبل حبشي، ما أسفر عن تدمير وإعطاب آليات، ومقتل وإصابة عدد من عناصرها.
وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس استعادة عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في جبهة الأقروض جنوبي محافظة تعز، وذلك بالتعاون مع المقاومة الشعبية.
كما أعلنت مقتل وإصابة نحو 322 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 951 عملية في جبهات عدة، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.