القوات اليمنية تستعيد مواقع وتصد هجمات ميليشيا الحوثي في لحج وتعز

عدن-سانا‏

استعادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم الثلاثاء، مواقع في منطقة الخزان الأحمر بجبهة النُسيرة، في عزلة الصوالحة ‏بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج، بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي.‏

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية في بيان نشره على منصة “إكس”: إن مدفعية القوات استهدفت تجمعات وآليات ‏للميليشيا في مواقع السخير، فيما تخوض القوات مواجهات عنيفة معها في منطقتي معيق وعنعن بجبهة المقاطرة.‏

وأضاف البيان، أن القوات تصدت لهجمات شنّتها ميليشيا الحوثي، مدعومة بعربات ودبابة دفعت بها باتجاه خط الكربة ‏وهيجة العبد، انطلاقاً من منطقتي التربة والوازعية، وتمكنت من منع تقدمها وإجبارها على التوقف في منطقة الشرج، ‏إثر اشتباكات استمرت ساعات.‏

كما تصدت القوات لهجمات حوثية في محيط جبال الكرب والممشاح بجبهة الأعبوس في مديرية حيفان، وخاضت ‏اشتباكات مسلحة كبدت خلالها الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.‏

وفي سياق متصل، استهدف الطيران الحربي اليمني بغارتين جويتين تحشيدات وآليات قتالية للميليشيا في مفرق جبل ‏حبشي، ما أسفر عن تدمير وإعطاب آليات، ومقتل وإصابة عدد من عناصرها.‏

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس استعادة عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في جبهة ‏الأقروض جنوبي محافظة تعز، وذلك بالتعاون مع المقاومة الشعبية.‏

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كما أعلنت مقتل وإصابة نحو 322 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية وقطعة سلاح ثقيل، خلال ‏تنفيذ 951 عملية في جبهات عدة، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.‏