العثور على جثة أحد مفقودي سيول الطبقة بعد 6 أيام من البحث
مهرجان “صنع في سوريا” ينطلق بدمشق بمشاركة 50 شركة محلية
مشروع وطني مشترك لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا بميزانية مليون دولار
معرض “بروجكت سوريا 2026” يبحث فرص الاستثمار والإعمار
وفد من مجلس الشعب يبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية في القنيطرة
موسم الزيتون في ريف درعا.. بين مراحل العصر وتحديات الزراعة
معمل الدهان في اللاذقية يستأنف إنتاجه بطاقة تصل إلى 4.5 أطنان يومياً
إغلاق مطعمين وتشديد الرقابة بعد تسجيل 277 حالة تسمم في دير الزور
Sign in to your account
تذكرني