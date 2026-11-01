معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار تاريخ النشر: 2026/11/01 10:44 مساءً اخر تحديث: 2026/11/01 10:46 مساءً يجتمع نخبة من الشركات والجهات المتخصصة في معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات البناء والإعمار والطاقة، وذلك في مدينة المعارض بدمشق من 2 إلى 5 تشرين الثاني. انطلاق معرض “سيربترو 2026” بمشاركة دولية واسعة في دمشق الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق 217 هجوماً كيميائياً بين 2012 و2019 اتفاقية لدعم المشروعات الشبابية بدمشق وريفها بين هيئة تنمية المشروعات ومؤسسة منار ثلاث محطات مياه في دير الزور تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة عبر الطاقة الشمسية وحدة التقطير الجوي 10 بمصفاة حمص تعود إلى الخدمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الإعمارالبناءالطاقةبروجكت سوريا 2026مدينة المعارض بدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك طرطوس تنفذ حملة لإزالة النفايات والأنقاض من شارع 18 آذار نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 بعد فترة من التوقف.. يستأنف المصرف العقاري تقديم خدماته في فرع مشروع دمر بدمشق نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 الدراجات النارية تشكل 90 بالمئة من حوادث السير في درعا خلال تشرين الأول نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026