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معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار

بروجيكت سوريا 2026 معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا 2026" يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار

يجتمع نخبة من الشركات والجهات المتخصصة في معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات البناء والإعمار والطاقة، وذلك في مدينة المعارض بدمشق من 2 إلى 5 تشرين الثاني.

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