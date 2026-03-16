مؤسسة غزلان الخيرية تكرم أكثر من 500 معلم ومعلمة في درعا

درعا-سانا

كرمت مؤسسة غزلان الخيرية اليوم الإثنين، 505 معلمين ومعلمات من مختلف مدارس مدينة درعا، تقديراً لجهودهم في استمرار العملية التعليمية وتعزيزها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المعلمة ساجدة المسالمة من مدرسة العباسية في حي درعا البلد في تصريح لمراسل سانا، أن هذه المبادرة رفعت من معنويات المعلمين والمعلمات بشكل كبير، لأن الجهود التي يبذلونها محل تقدير واهتمام، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعكس قيمة التعليم في المجتمع، ويحفز على الاستمرار في العطاء رغم كل الصعوبات.

بدورها عبرت المعلمة دعاء أبازيد من مدرسة درعا البلد الأولى عن شكرها وامتنانها لمؤسسة غزلان الخيرية، مبينةً أن هذا التكريم بادرة طيبة تعكس اهتمام المؤسسة بهذه الشريحة التي قدمت الكثير من التضحيات وما زالت صامدة في أداء رسالتها التعليمية.

وأعربت أبازيد عن أملها في أن يستمر دعم المؤسسة للمعلمين، وأن يمتد أيضاً إلى المدارس فهي من المؤسسات المهمة في المجتمع، وتحتاج إلى الدعم لتعزيز العملية التعليمية.

من جهته، أشار المؤسس التنفيذي لمؤسسة غزلان الخيرية عمر خزام، إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم مختلف فئات المجتمع، مبيناً أن المؤسسة كرمت سابقاً مهندسي وعمال النظافة في مدينة درعا، إضافة الى جرحى الجيش العربي السوري.

ولفت خزام إلى أن المؤسسة ستكرم غداً مهندسي وعمال النظافة في مدينة الرقة وبعدها عمال النظافة في مدينة دير الزور.

وزيرا الطاقة والطوارئ يبحثان تعزيز إجراءات السلامة في قطاع الطاقة
طلاب جامعة حمص يرفضون دعوات الانقسام ويؤكدون أهمية الوحدة الوطنية لبناء مستقبل سوريا
بمناسبة ذكرى التحرير.. احتفالية شعبية ومعرض لرسومات الأطفال في السومرية بدمشق
ندوة في إدلب تناقش أهمية التحول إلى الري الحديث في ضوء التغيرات المناخية
وزير الداخلية يبحث واقع العمل مع قيادة الأمن الداخلي في درعا
