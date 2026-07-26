وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق

حمص-سانا
تفقد وزير الداخلية أنس خطاب، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون، مصابي الحادث المروري الأليم الذي وقع أمس على طريق (دير الزور – دمشق)، خلال زيارتهما لمشفيي “ابن الوليد” و”حمص الكبير” في مدينة حمص.
وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الوزير خطاب والمستشار عطون اطّلعا، برفقة الكوادر الطبية، على الحالة الصحية للجرحى من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، مستمعَين إلى شرح حول سير تقديم الرعاية والعلاج اللازمين لهم.
وأدى حادث مروري وقع أمس السبت على طريق دير الزور – دمشق إلى وفاة 35 شخصاً، وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية.