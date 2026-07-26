وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق

photo 2026 07 26 14 40 54 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق

حمص-سانا‏
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تفقد وزير الداخلية أنس خطاب، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية ‏عبد الرحيم عطون، مصابي الحادث المروري الأليم الذي وقع أمس على ‏طريق (دير الزور – دمشق)، خلال زيارتهما لمشفيي “ابن الوليد” و”حمص ‏الكبير” في مدينة حمص.‏
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وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الوزير خطاب ‏والمستشار عطون اطّلعا، برفقة الكوادر الطبية، على الحالة الصحية ‏للجرحى من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، مستمعَين إلى شرح حول ‏سير تقديم الرعاية والعلاج اللازمين لهم.‏

وأدى حادث مروري وقع أمس السبت على طريق دير الزور – دمشق إلى ‏وفاة ‏35 شخصاً، وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية.‏

photo 2026 07 26 14 41 21 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 23 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 25 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 28 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 32 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 26 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 33 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 35 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
photo 2026 07 26 14 41 36 وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق
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