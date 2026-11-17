لندن-سانا

أعلن فريق كريستال بالاس المنافس في الدوري ‏الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين، تعيين ‏الدنماركي توماس فرانك مدرباً للفريق حتى حزيران‎2029 ‎ .

وذكرت رويترز أن تعيين فرانك البالغ من العمر 53 ‏عاماً يأتي بعد إقالة المدرب الفرنسي بيير ساج نظراً ‏للنتائج السلبية للنادي بعد أن استمر في تدريبه خمسة ‏أشهر خاض خلالها ‌‎16 ‎مباراة أبقته في قاع الترتيب‎.

ويمتلك توماس فرانك تجربة تدريبية ناجحة مع ‏برينتفورد الذي أمضى معه سبع سنوات ⁠ناجحة بين ‏عامي 2018 و2025، قاده خلالها النادي إلى الصعود ‏للدوري الممتاز عام 2021 قبل أن ينجح في ترسيخ ‏مكانة الفريق بين أندية الدرجة الممتازة محققاً المركز ‏التاسع في موسم 2022-2023‌‎.