لندن-سانا
أعلن فريق كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين، تعيين الدنماركي توماس فرانك مدرباً للفريق حتى حزيران2029 .
وذكرت رويترز أن تعيين فرانك البالغ من العمر 53 عاماً يأتي بعد إقالة المدرب الفرنسي بيير ساج نظراً للنتائج السلبية للنادي بعد أن استمر في تدريبه خمسة أشهر خاض خلالها 16 مباراة أبقته في قاع الترتيب.
ويمتلك توماس فرانك تجربة تدريبية ناجحة مع برينتفورد الذي أمضى معه سبع سنوات ناجحة بين عامي 2018 و2025، قاده خلالها النادي إلى الصعود للدوري الممتاز عام 2021 قبل أن ينجح في ترسيخ مكانة الفريق بين أندية الدرجة الممتازة محققاً المركز التاسع في موسم 2022-2023.