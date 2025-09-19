الأمن الداخلي باللاذقية يلقي القبض على قيادي في قوات النظام البائد

اللاذقية-سانا

ألقى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على المجرم النقيب منذر عباس ناصر، أحد قياديي ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام: ” نفّذت وحدات الأمن الداخلي في اللاذقية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم النقيب منذر عباس ناصر، المنحدر من مدينة بانياس بريف طرطوس”.

وأضاف العميد الأحمد: ” إن التحقيقات أظهرت أنّ المجرم كان قائداً في ميليشيا الدفاع الوطني، مقرباً من المجرمين بشار طلال الأسد ووسيم الأسد، وشارك في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزّل في عدة محافظات أثناء الثورة السورية، وكان مرتبطاً بتواصل مباشر مع قيادات مسلّحة خارج البلاد”.

وأشار العميد الأحمد إلى أن هذه العملية تؤكد عزم الوحدات الأمنية على كشف كل من يهدّد أمن الوطن واستقراره، وملاحقة كل من تلطخت يداه بجرائم ضد شعبنا، وتقديمه للعدالة دون تهاون أو تأخير.