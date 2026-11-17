واشنطن-سانا‏

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر اليوم الإثنين عن ‏إحراز ‏تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ‏على ‏الرغم من بقاء تحديات مهمة.‏

وقال كوشنر في منشور على منصة إكس: “نحرز تقدماً، ‏بالتنسيق ‏الوثيق مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا، نحو التوصل إلى ‏نتيجة ‏تُنهي الحرب في أوكرانيا، وتُعزز الأمن الأوروبي، ‏وتُرسّخ ‏أسس سلام دائم”.‏

وأضاف كوشنر، نحن ملتزمون بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ‌‏والمعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببت بها، وعازمون على تحقيق ‌‏سلام دائم، وسنبقى ملتزمين ببذل ما في وسعنا للمساعدة في ‌‏تحقيق ذلك.‏

وكان كوشنر، أعلن السبت الماضي، عن ‌‏دراسة أفكار ومقترحات جديدة ‏قد تُفضي إلى اختراقات مباشرة ‏لإنهاء الحرب بين روسيا ‌‏وأوكرانيا التي اندلعت في شباط ‌‏2022‏.‏