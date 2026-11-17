واشنطن-سانا
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر اليوم الإثنين عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من بقاء تحديات مهمة.
وقال كوشنر في منشور على منصة إكس: “نحرز تقدماً، بالتنسيق الوثيق مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا، نحو التوصل إلى نتيجة تُنهي الحرب في أوكرانيا، وتُعزز الأمن الأوروبي، وتُرسّخ أسس سلام دائم”.
وأضاف كوشنر، نحن ملتزمون بإنهاء الحرب في أوكرانيا، والمعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببت بها، وعازمون على تحقيق سلام دائم، وسنبقى ملتزمين ببذل ما في وسعنا للمساعدة في تحقيق ذلك.
وكان كوشنر، أعلن السبت الماضي، عن دراسة أفكار ومقترحات جديدة قد تُفضي إلى اختراقات مباشرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي اندلعت في شباط 2022.