الدفاع المدني ينتشل رفاتاً بشرية مجهولة الهوية عُثر عليها في ريف حماة

حماه-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم، رفاتاً بشرية مجهولة الهوية عُثر عليها في بلدة كرناز بريف حماة الشمالي الغربي.

وأوضح الدفاع المدني في قناته عبر تلغرام أن الفرق المختصة في البحث عن المفقودين لديه، استجابت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ بوجود رفات بشرية في بلدة كرناز، حيث أجرى فريق إزالة مخلفات الحرب فيه مسحاً للموقع للتأكد من عدم وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة، قبل بدء الفريق المختص بعمله.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه جرى جمع الرفات التي تبين أنها رفات عظمية مدفونة ثانوياً، تعود لشخص مجهول الهوية، عُثر عليها في أرض زراعية بجانب طريق ترابي، مؤكد أنه تم تنفيذ عملية الانتشال وفق البروتوكولات المعتمدة الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة.

واهاب الدفاع المدني بالأهالي بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، وأكد على ضرورة إبلاغ مراكزه أو الجهات المسؤولة عند العثور على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها تحت أي ظرف، كون أي تدخل غير مختص يُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تُعد أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وفي تعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

وكانت مناطق عدة في سوريا، شهدت خلال الفترة الماضية، العثور على رفات بشرية في مواقع متفرقة، بعضها ناجم عن المقابر الجماعية التي خلفتها النظام البائد، فيما تعمل فرق الدفاع المدني السوري والهيئة الوطنية للمفقودين على توثيق هذه الحالات وفق المعايير الدولية، بهدف تحديد هويات الضحايا والكشف عن مصير المفقودين.