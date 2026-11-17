الرقة-سانا

نظّمت مبادرة «معاً من أجل الرقة»، اليوم الإثنين، لقاءً تشاورياً مفتوحاً بالتعاون مع مديرية العلاقات العامة في المحافظة، وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، بهدف تعزيز قنوات التواصل والارتقاء بالواقع الخدمي والإداري والتنموي فيها.

وتناولت مداخلات المشاركين خلال اللقاء عدداً من الملفات المعيشية والخدمية، أبرزها ارتفاع الأسعار وتأمين الاحتياجات الأساسية ومستلزمات التدفئة، إضافة إلى احتياجات الطلاب والمدارس، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الأهالي والجهات المعنية، والاستماع إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم.

وشدد المشاركون على ضرورة تحري الدقة في الأخبار المتعلقة بالمحافظة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عملٌ دؤوب لمعالجة شكاوى المواطنين

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المصارف والمالية والموازنات في المحافظة عبد الوهاب النصيف، في تصريح لمراسل سانا، أهمية اللقاء في تعزيز التفاعل بين مختلف الأطراف، مستعرضاً آليات متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأداء المديريات والقطاعات المختلفة.

وأوضح النصيف، أن الجهات المعنية تتدخل مباشرة لمعالجة القضايا الفردية والعامة، من خلال التواصل الفوري مع أعضاء المكتب التنفيذي ومديري الدوائر المعنية، لإيجاد الحلول المناسبة للشكاوى.

وأشار النصيف إلى واقع القطاع الزراعي في المحافظة، موضحاً أن نسبة صرف مستحقات الفلاحين عبر المصارف الزراعية بلغت 75 بالمئة، منوهاً بأهمية مواصلة العمل والتنسيق مع وزارتي المالية والزراعة لاستكمال صرف كامل المستحقات قبل نهاية الشهر الجاري.

ترسيخ مبدأ الشفافية

أوضح عمار الحمد، أحد منظمي مبادرة «معاً من أجل الرقة»، أن هذا اللقاء هو الخامس ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تستضيف فيها المبادرة أعضاء المكتب التنفيذي، بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية وبناء جسور الثقة والتعاون بين المواطن والمسؤول.

من جهته، وصف محمود الهادي من الحضور، أجواء النقاشات بالإيجابية والمنفتحة، مشيراً إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي تقبلوا الأسئلة بروح مسؤولة، وأن اللقاء تناول آليات تنفيذ المشاريع الخدمية والإعلان عنها، إضافة إلى القضايا الإدارية والتعيينات، بما يخدم المصلحة العامة ويدفع عجلة العمل إلى الأمام.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المبذولة في محافظة الرقة لتفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في طرح الحلول العملية للتحديات القائمة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

وتُعد مبادرة «معاً من أجل الرقة» مبادرة مجتمعية وحوارية أُطلقت في المحافظة بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وأصحاب القرار والمسؤولين، ومناقشة التحديات والاحتياجات الخدمية والتنموية.