بدء إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف حماة ضمن حملة “سوريا بلا مخيمات”‏

حماة – سانا
باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد ”سيبكو”، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في حماة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف المحافظة الشمالي، ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات»، بهدف تعويض المدرسة السابقة التي دمرتها قوات النظام البائد بالكامل، على أن تدخل المدرسة الجديدة في الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأوضحت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية بحماة طلة البارودي في تصريح لـ سانا، أن المشروع يشمل الأعمال الإنشائية والحدادة وصب البيتون، إضافة إلى الإكساء وتركيب البلاط والدهان، وإنشاء دورات مياه وسور للمدرسة.
وبيّنت البارودي أن البناء يتألف من طابقين يضمان 14 غرفة صفية، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال التنفيذ أربعة أشهر على الأقل، مشيرة إلى أن الثانوية ستوفر الخدمات التعليمية لنحو 500 طالب.
يذكر أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو”، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في حماة، بدأت في الأول من الشهر الجاري أعمال ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا في ريف المحافظة الشمالي، وذلك ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات».