بدء إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف حماة ضمن حملة “سوريا بلا مخيمات”‏

حماة – سانا

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد ‏”سيبكو”، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ‏في حماة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف المحافظة ‏الشمالي، ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات»، بهدف تعويض المدرسة السابقة التي ‏دمرتها قوات النظام البائد بالكامل، على أن تدخل المدرسة الجديدة في الخدمة مع بداية ‏العام الدراسي المقبل.‏

وأوضحت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية بحماة طلة البارودي في ‏تصريح لـ سانا، أن المشروع يشمل الأعمال الإنشائية والحدادة وصب البيتون، إضافة ‏إلى الإكساء وتركيب البلاط والدهان، وإنشاء دورات مياه وسور للمدرسة.‏

وبيّنت البارودي أن البناء يتألف من طابقين يضمان 14 غرفة صفية، ومن المتوقع ‏أن تستغرق أعمال التنفيذ أربعة أشهر على الأقل، مشيرة إلى أن الثانوية ستوفر ‏الخدمات التعليمية لنحو 500 طالب.‏

يذكر أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو”، وبالتنسيق مع مديرية التربية ‏والتعليم في حماة، بدأت في الأول من الشهر الجاري أعمال ترميم وإعادة تأهيل ‏مدرسة لحايا في ريف المحافظة الشمالي، وذلك ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات».‏