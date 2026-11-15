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بدء إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف حماة ضمن حملة “سوريا بلا مخيمات”‏

dji fly ٢٠٢٥١٠٢٦ ٢٣٢١٥٠ 0359 1794739882803 photo بدء إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف حماة ضمن حملة "سوريا بلا مخيمات"‏
بدء إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين-حماة-15-11-2026-سانا

حماة – سانا

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد ‏”سيبكو”، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ‏في حماة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف المحافظة ‏الشمالي، ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات»، بهدف تعويض المدرسة السابقة التي ‏دمرتها قوات النظام البائد بالكامل، على أن تدخل المدرسة الجديدة في الخدمة مع بداية ‏العام الدراسي المقبل.‏

وأوضحت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية بحماة طلة البارودي في ‏تصريح لـ سانا، أن المشروع يشمل الأعمال الإنشائية والحدادة وصب البيتون، إضافة ‏إلى الإكساء وتركيب البلاط والدهان، وإنشاء دورات مياه وسور للمدرسة.‏

dji fly ٢٠٢٥١٠٢٦ ٢٣١٨٥٠ 0341 1794739892086 photo بدء إنشاء ثانوية كفرنبودة للبنين في ريف حماة ضمن حملة "سوريا بلا مخيمات"‏

وبيّنت البارودي أن البناء يتألف من طابقين يضمان 14 غرفة صفية، ومن المتوقع ‏أن تستغرق أعمال التنفيذ أربعة أشهر على الأقل، مشيرة إلى أن الثانوية ستوفر ‏الخدمات التعليمية لنحو 500 طالب.‏

يذكر أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو”، وبالتنسيق مع مديرية التربية ‏والتعليم في حماة، بدأت في الأول من الشهر الجاري أعمال ترميم وإعادة تأهيل ‏مدرسة لحايا في ريف المحافظة الشمالي، وذلك ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات».‏

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