وزارة الزراعة تطلق المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث”

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الزراعة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث” بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام ” (MDP)، بما يحقق اعتماد نهج التحول الرقمي في أعمالها، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المنصة تقدم للمستخدمين مجموعة من الخدمات والمزايا أبرزها، إصدار نشرة يومية للهطولات المطرية مع عرض كمية الهطول في أقرب محطة رصد للمستخدم، ومراقبة فترات الجفاف وتواريخها بما يساعد في تقييم تعرض المحاصيل للإجهاد المائي.

كما توفر المنصة حاسبة الري التكميلي لدعم المزارعين في اتخاذ قرار الري المناسب، وخرائط تفاعلية توضح مواقع محطات الرصد ومناطق الاستقرار، فضلاً عن تحليل إحصائي وأرشفة تاريخية لبيانات الهطولات المطرية.

وأكدت الوزارة أن إطلاق “منصة غياث” يعد خطوة متقدمة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإدارة الزراعية والمناخية، حيث صُممت لمراقبة وتحليل الهطولات المطرية عبر شبكة تضم 166 محطة رصد فعّالة موزعة على مختلف المناطق السورية.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود وزارة الزراعة لتطوير منظومة البيانات الزراعية والمناخية في سوريا، وتوفير معلومات موثوقة تدعم المزارعين والكوادر الفنية، بما يسهم في تحسين التخطيط الزراعي وزيادة الإنتاجية والحد من المخاطر المرتبطة بتذبذب الأمطار.