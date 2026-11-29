سيئول-سانا
نفت السلطات الكورية الجنوبية تقديم معلومات استخباراتية للصين بشأن تايوان، أو عرض تعليق أنشطتها في مجال مكافحة التجسس ضد بكين، مقابل الإفراج عن مواطن كوري جنوبي تحتجزه السلطات الصينية.
وقال جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي في بيان لوكالة “فرانس برس” اليوم الأحد: إن الادعاءات بأن الصين اشترطت وقف أنشطة مكافحة التجسس التي تستهدفها مقابل الإفراج عن المواطن الكوري المحتجز هي ادعاءات كاذبة، مؤكداً أنه لم يعرض أيضاً تزويد بكين بمعلومات استخباراتية حول تايوان مقابل إطلاق سراح المواطن.
كما أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية، عدم صحة تعثر المفاوضات مع بكين نتيجة اعتراضات أمريكية، مشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين إطلاق سراح المواطن، داعيةً في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى تجنب التغطية غير الدقيقة لهذه القضية التي وصفتها بالبالغة الخطورة.
وجاء النفي رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن جهاز الاستخبارات الكوري عرض وقف أنشطته الاستخباراتية ضد الصين وتقديم معلومات عن تايوان، بهدف تأمين الإفراج عن أحد عناصره المحتجزين لدى السلطات الصينية.
وكانت السلطات الصينية اعتقلت في كانون الأول 2023 مهندساً كورياً جنوبياً متخصصاً في صناعة الرقائق الإلكترونية، للاشتباه بتورطه في قضية تجسس، بعد عمله لدى شركات صينية متخصصة في هذا القطاع، فيما تواصل سيئول مساعيها للإفراج عنه.