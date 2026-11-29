سيئول-سانا‏

نفت السلطات الكورية الجنوبية تقديم معلومات ‏استخباراتية ‏للصين بشأن تايوان، أو عرض تعليق ‏أنشطتها في مجال مكافحة ‏التجسس ضد بكين، مقابل ‏الإفراج عن مواطن كوري جنوبي ‏تحتجزه السلطات ‏الصينية.‏

وقال جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي في ‏بيان ‏لوكالة “فرانس برس” اليوم الأحد: إن الادعاءات بأن ‏الصين ‏اشترطت وقف أنشطة مكافحة التجسس التي ‏تستهدفها مقابل ‏الإفراج عن المواطن الكوري المحتجز ‏هي ادعاءات كاذبة، ‏مؤكداً أنه لم يعرض أيضاً ‏تزويد بكين بمعلومات استخباراتية ‏حول تايوان مقابل ‏إطلاق سراح المواطن.‏

كما أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية، عدم صحة ‏تعثر ‏المفاوضات مع بكين نتيجة اعتراضات أمريكية، مشيرةً ‏إلى أنها ‏تبذل قصارى جهدها لتأمين إطلاق سراح ‏المواطن، داعيةً في ‏الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى ‏تجنب التغطية غير الدقيقة لهذه ‏القضية التي وصفتها ‏بالبالغة الخطورة.‏

وجاء النفي رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن جهاز ‌‏الاستخبارات الكوري عرض وقف أنشطته ‏الاستخباراتية ضد ‏الصين وتقديم معلومات عن تايوان، ‏بهدف تأمين الإفراج عن ‏أحد عناصره المحتجزين لدى ‏السلطات الصينية.‏

وكانت السلطات الصينية اعتقلت في كانون الأول ‌‏2023 مهندساً ‏كورياً جنوبياً متخصصاً في صناعة ‏الرقائق الإلكترونية، للاشتباه ‏بتورطه في قضية ‏تجسس، بعد عمله لدى شركات صينية ‏متخصصة في ‏هذا القطاع، فيما تواصل سيئول مساعيها للإفراج ‏عنه.‏