مشاركون في ملتقى “شركاء مبادرة سوريا للسلام”: توحيد الجهود لدعم ‏مسارات التعافي ‏

دمشق-سانا‏

أكد مشاركون في ملتقى “شركاء مبادرة سوريا ‌‏للسلام” الذي تنظمه في ‏دمشق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعم من الخارجية ‌‏الألمانية ‏والخارجية الدنماركية والاتحاد الأوروبي، أهمية تعزيز السلم الأهلي ‏والتماسك الاجتماعي خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، مشددين على ‏ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ‏والشركاء الدوليين لدعم مسارات التعافي والاستقرار، وبناء مستقبل أكثر ‏استدامة للسوريين.‏

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وأوضح مستشار برنامج مبادرة سوريا للسلام ميشيل نصير في تصريح ‏لـ سانا، أن الملتقى يشكل فرصة للتعارف بين مختلف الجهات الشريكة ‏والمدعومة من المبادرة، إضافة لتعزيز التواصل بين ممثلي المجتمع المدني ‏والدبلوماسيين والفاعلين على الأرض، مؤكداً أهمية التعاون بين الحكومة ‏والمجتمع المدني في ترسيخ التشاركية وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة في ‏عملية التنمية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تركز على دعم السلم الأهلي ‏والتعافي والحوار الوطني.‏

‏الانتقال من الحوار إلى العمل

من جهتها، أكدت مؤسسة ورئيسة منظمة الشبكة الدولية للعون والغوث ‏والمساعدة “إنارة” أروى ديمن، أهمية الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة ‏العمل، مشيرة إلى أن السوريين يتطلعون إلى نتائج ملموسة على أرض ‏الواقع، مشددة على أن التحديات كبيرة، لكنها تتطلب تضافر الجهود والعمل ‏المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لسوريا، مؤكدة أن المرحلة الحالية ‏تستوجب تعاون جميع السوريين للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار.‏

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار منذر سلال، أن ‏مبادرة سوريا للسلام تلبي إحدى الأولويات الأساسية في المرحلة الراهنة، ‏والمتمثلة في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي.‏

ويشارك في الملتقى الذي يستمر يومين في فندق “الشام بالاس” بدمشق، ‏ممثلون عن المؤسسات الحكومية السورية ومنظمات المجتمع المدني ‏والجهات المانحة الدولية، والدبلوماسيون والباحثون، لمناقشة أولويات وفرص ‏المرحلة الانتقالية في سوريا.‏

ويتضمن الملتقى جلسات حوارية وتفاعلية تناقش قضايا ‏المرحلة الانتقالية في ‏سوريا، بما في ذلك الدعم الدولي والدبلوماسية والعمل ‏السياسي ودور ‏المجتمع المدني، إلى جانب مجموعات نقاشية حول العدالة ‏الانتقالية والسلم ‏الأهلي والاستقرار المستدام ونزاهة الإعلام والشمولية ‏السياسية، بهدف تبادل ‏الخبرات والأفكار ودعم مسارات الانتقال السياسي، ‏إضافة إلى معرض ‏للمشاريع.‏