وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تنظيم الشعب الصفية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام تاريخ النشر: 2026/11/29 10:22 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/29 10:22 صباحًا وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تنظيم الشعب الصفية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام، ضمن الحدين الأدنى والأعلى لعدد الطلاب في المدن والأرياف. اعتماد تسعيرة شراء القطن للموسم الحالي نحو 550 ألف متر مكعب من الأنقاض أزيلت في محافظة حلب (إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التربية والتعليم بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟ 50 مشروعاً لإعادة تأهيل منظومات المياه والإصحاح في محافظة حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تنظيم الشعب الصفيةمرحلة التعليم الأساسيمرحلة التعليم الثانوي العاموزارة التربية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول آخر الأخبار دولي قطر تجدد دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دولي سيئول تنفي تقديم معلومات استخباراتية للصين مقابل الإفراج عن أحد مواطنيها انفوغراف وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تنظيم الشعب الصفية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام