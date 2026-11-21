دمشق-سانا

اختتمت هيئة الطاقة الذرية السورية أعمال الدورة التدريبية الخامسة المخصصة للعاملين في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في المنافذ البرية والبحرية، بعنوان “الأشعة المؤيّنة: وجودها وطرائق قياسها”.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني في تصريح لـ سانا، أن الدورة تأتي في ظل الدور الحيوي الذي تؤديه المنافذ الحدودية في مراقبة حركة المواد والبضائع، والحاجة المستمرة إلى تمكين كوادرها بالمعرفة والمهارات اللازمة للكشف عن المخاطر الإشعاعية والتعامل معها.

ولفت قطيني إلى أن البرنامج التدريبي ركز في محوره العلمي والتقني على تعريف المشاركين بطبيعة الأشعة المؤيّنة وأنواعها ومصادرها الطبيعية والصنعية، إلى جانب وحدات قياسها وطرائق كشفها، كما شمل الجوانب التطبيقية المتصلة بتفاعل أشعة غاما مع المادة، وأنواع الكواشف الإشعاعية وآليات معايرتها، واستخدام أجهزة المسح الإشعاعي في عمليات الرصد والمراقبة الميدانية.

وعلى صعيد الوقاية والإجراءات الرقابية، أوضح قطيني أن المحاضرات تناولت أسس الوقاية الإشعاعية من التعرضات الداخلية والخارجية، وأنواعها وتقدير الجرعات الإشعاعية وآثارها، فضلاً عن آليات نقل المواد المشعة وتصنيف طرودها، وإجراءات البحث عن المصادر المشعة المفقودة، وسبل التعامل مع الحالات المكتشفة أثناء أعمال المراقبة الإشعاعية في المراكز الحدودية.

كما تطرقت الدورة إلى دور محطات الإنذار المبكر والمراكز الحدودية في حماية البيئة والجمهور، والقواعد الناظمة لترخيص استيراد المواد المشعة وتصديرها، وإجراءات الطوارئ الأولية، إضافة إلى نظام إدارة المعلومات الرقابية وضبط جودة الوثائق وفق المواصفة المعتمدة.

ولفت قطيني إلى أن التجارب العملية والتطبيقات الميدانية شكلت ركيزة أساسية في البرنامج، بإشراف نخبة من المختصّين والخبراء في المجالات الإشعاعية والرقابية، ما أتاح للمشاركين ربط المعارف النظرية بمتطلبات العمل اليومي في المنافذ البرية والبحرية.

واختتمت أعمال الدورة التي أُقيمت في دمشق خلال الفترة من الـ 15 إلى الـ 19 من تشرين الثاني الجاري، بمراجعة شاملة للمحاور التدريبية، التي أكدت أهمية التكامل بين المعرفة العلمية والجاهزية العملية في تعزيز منظومة الرقابة الإشعاعية، ورفع كفاءة كوادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بما يعزّز قدرتهم على رصد المصادر المشعة والتعامل السليم مع الحالات الطارئة، حمايةً للإنسان والبيئة والمجتمع.

وكانت الهيئة اختتمت يوم الخميس الماضي، دورة تدريبية بعنوان ‏”التعبير ‌‏البروتيني: من المورثة إلى اللقاح”‏، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصّصين، والتي هدفت إلى ‏تعزيز البحث العلمي وتطوير ‏القدرات الوطنية في مجالات التقانة الحيوية والهندسة ‏الوراثية.‏