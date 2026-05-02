الداخلية تعلن تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية وكشف مواقع تصنيع سرية بريف دمشق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت سلسلة من العمليات الأمنية المعقدة والنوعية في ريف دمشق، أسفرت عن تفكيك حلقة وصل دولية للتهريب، والكشف عن مقرات تصنيع سرية، بالإضافة إلى ضرب بؤر ترويج محلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي انطلاقاً من حرصها على سلامة المجتمع، وفي إطار إستراتيجيتها الشاملة لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إنه بعد عمليات رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة تهريب دولية تنشط في منطقة رنكوس الحدودية، وضبط شحنة ضخمة تتضمن ما يقارب المليون حبة من مخدر “الكبتاغون” وكيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والتي كانت قادمة من لبنان للتهريب عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار، موضحة أنه ألقي القبض على ثلاثة من أبرز أعضاء الشبكة وهم: (أ . س) و(م . ب) و(أ . ع).

وأضافت الوزارة: إنه بالتوازي مع ذلك، نجحت وحدات الإدارة في وضع يدها على مواقع قديمة كانت تُستخدم لتصنيع حبوب “الكبتاغون”، تحتوي على كميات من المواد الأولية وآلات ومعدات لوجستية متطورة، كما أطاحت بالمسؤول الرئيسي عن هذه المواقع، وهو المدعو: (ع. ع)، الذي أُحيل إلى القضاء المختص أصولاً.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الإدارة نفذت أيضاً عملية أمنية دقيقة في مدينة جرمانا، أوقعت من خلالها بأحد تجار المخدرات، والذي كان يعمد إلى انتحال صفة عنصر أمن لتسهيل أعماله الإجرامية في ترويج ونقل المواد المخدرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات الميدانية تأتي ثمرةً للتنسيق الوثيق بين مختلف وحدات وزارة الداخلية وقوى حرس الحدود لضرب مفاصل الشبكات الإجرامية، كما شددت إدارة مكافحة المخدرات على استمرارها في أداء واجبها الوطني، لتعقب وضرب كل بؤر ومنابع السموم المخدرة، وحماية المجتمع من مخاطرها.