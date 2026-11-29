الدوحة-سانا ‏

جدّدت دولة قطر تأكيد موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق ‏الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددةً على مواصلة جهودها الدبلوماسية ‏والإنسانية للتخفيف من معاناته، ومساندة تطلعاته لإقامة دولته المستقلة.‏

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته، اليوم الأحد، عبر حسابها ‏على منصة “إكس”، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: ‏إن “دولة قطر تجدد التأكيد على موقفها الراسخ والداعم للقضية ‏الفلسطينية، والتزامها بمواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية للتخفيف ‏من معاناة الشعب الفلسطيني، ومساندة تطلعاته في الحرية والكرامة وإقامة ‏دولته المستقلة”‏.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد، في رسالة ‏بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن تحقيق السلام في ‏الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ‏وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.‏

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 1977 إحياء اليوم ‏الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الـ 29 من تشرين الثاني من كل ‏عام، بهدف حشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها ‏حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين.