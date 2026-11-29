الدوحة-سانا
جدّدت دولة قطر تأكيد موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددةً على مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية للتخفيف من معاناته، ومساندة تطلعاته لإقامة دولته المستقلة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته، اليوم الأحد، عبر حسابها على منصة “إكس”، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن “دولة قطر تجدد التأكيد على موقفها الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، والتزامها بمواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ومساندة تطلعاته في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 1977 إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الـ 29 من تشرين الثاني من كل عام، بهدف حشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين.