شوارع دمشق تعاني من فوضى البسطات وتنتظر حلولاً متوازنة تحفظ حقوق الجميع

دمشق-سانا

بين بسطات تمتدّ على طول الأرصفة، وسيارات وجدت منها مكاناً للركون، يجد المواطن نفسه في مدينة دمشق، محاصراً بين الفوضى والحاجة نتيجة الضغوط الاقتصادية، والانتشار الواسع للبسطات، التي تستولي على كامل الرصيف، ما يجبر المارة للنزول إلى الشارع، ويزيد الضغط على الطرقات، التي تعاني أساساً من ازدحام مروري كبير.

ورغم الحملات المتكررة التي تنفذها محافظة دمشق لإزالة الإشغالات، يرى المواطنون أن المشكلة تتجاوز الحلول المؤقتة، ما يستدعي إجراءات أكثر شمولاً وعدالة، تضمن حقوق المارة، وتراعي في الوقت ذاته الظروف المعيشية للباعة.

مطالب بتنظيم مستدام

وفي تصريحات لمراسلة سانا، أعرب عدد من المواطنين عن أملهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل متوازن، مؤكدين أن الحل يكمن في تنظيم مستدام يحدّ من الفوضى، دون أن يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.

ورأى مازن بيازي أن المشكلة تجاوزت حدود العشوائية، مشيراً إلى أن بعض الأرصفة تحوّلت إلى مساحات للبيع والوقوف العشوائي، مقترحاً اعتماد نموذج تنظيمي يقوم على فرض رسوم رمزية، وتحديد ساعات عمل واضحة، مع تقديم حوافز للالتزام بالنظافة، مؤكداً أن التنظيم لا يعني المنع، بل حماية حقوق الجميع.

من جهته، شدّد نورس غزال على أن إشغال الأرصفة يُعدّ سلوكاً غير حضاري، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى مراعاة الظروف المعيشية الصعبة، ووضع حلول عادلة تضمن حق المارة، وتحفظ مصدر رزق الباعة.

توفير أماكن ثابتة

بدوره، اعتبر محمد الحمادي أن الظاهرة تفاقمت، وأصبحت تشكّل إزعاجاً للمواطنين وتشويهاً للمشهد العام، مشدداً على ضرورة تخصيص أماكن واضحة للباعة، ومنحهم مهلة للالتزام، مع فرض غرامات رادعة على المخالفين، مؤكداً أن الحزم المدروس والتنظيم العادل هما السبيل لإعادة الانضباط.

ودعا زياد أبو ضياء إلى توفير مواقع ثابتة وقريبة من أماكن عمل الباعة، معتبراً أن الإجراءات الحالية غير كافية، وقال: «عندما يتوافر مكان مخصص وواضح، سيستفيد كل من المواطن والبائع، فالحل لا يكمن في المنع، بل في التنظيم».

وبين مطالب المواطنين وتحديات الواقع، يبقى الرصيف مساحة مشتركة تحتاج إلى رؤية تنظيمية متوازنة، تعيد للمدينة حقّ المشاة، وتحفظ كرامة الباعة، وتمنح دمشق مشهداً حضارياً يليق بتاريخها وحيويتها.