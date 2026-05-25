قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العشة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا



توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية محمّلة بالجنود توغلت في قرية العشة، وقامت بتفتيش أحد المنازل، قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل الأحمر الغربي.



وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس في بلدة جباتا ‏الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على مداهمة منزلين، وتفتيشهما، ‏واعتقال شاب من أبناء البلدة‏، واقتادته باتجاه نقطة ‏عسكرية موجودة في حرش جباتا الخشب.



وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر ‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال المداهمات ‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف.



وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‏من الجنوب السوري‌‏.

