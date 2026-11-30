دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن معرض “حكاية بطولة”، الذي افتتحته وزارة الدفاع اليوم الأحد في مدينة حلب، يوثق جانباً من تضحيات السوريين خلال سنوات الثورة، ويستحضر بطولات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الحرية والكرامة.
وقال الصالح في منشور عبر منصة “إكس”: “لأن للوطن ذاكرة لا تُنسى، وللحرية والتضحيات حكايات تستحق أن تُروى، فإن معرض حكاية بطولة يروي جزءاً من هذه التضحيات، وفاءً لأرواح الشهداء الذين بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل الحرية والكرامة”.
إنقاذ الأرواح ومساندة المدنيين
وأوضح الصالح أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في المعرض بجناح يستحضر قصص شهداء الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وتضحياتهم خلال سنوات الثورة، ويوثق مسيرة العاملين فيه من رجال ونساء اختاروا إنقاذ الأرواح ومساندة المدنيين، وفقد كثير منهم حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وأعرب الوزير عن شكره لوزارة الدفاع على تنظيم المعرض والجهود المبذولة لإنجازه، بما يليق بذكرى الشهداء وتضحياتهم، ويسهم في حفظ الذاكرة الوطنية.
وافتتحت وزارة الدفاع المعرض في سوق الإنتاج بمدينة حلب، بالتزامن مع فعاليات إحياء الذكرى الثانية لمعركة التحرير، واستذكاراً للبطولات والتضحيات التي قُدمت في سبيل نيل الحرية، وذلك بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى، ومحافظ حلب عزام الغريب، وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم، وعدد من الضباط وممثلي الجهات الحكومية والرسمية.