دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن معرض “حكاية ‌‏بطولة”، الذي افتتحته وزارة الدفاع اليوم الأحد في مدينة حلب، يوثق ‌‏جانباً من تضحيات السوريين خلال سنوات الثورة، ويستحضر بطولات ‌‏الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الحرية والكرامة.‏

وقال الصالح في منشور عبر منصة “إكس”: “لأن للوطن ذاكرة لا تُنسى، ‌‏وللحرية والتضحيات حكايات تستحق أن تُروى، فإن معرض حكاية ‌‏بطولة يروي جزءاً من هذه التضحيات، وفاءً لأرواح الشهداء الذين بذلوا ‌‏أغلى ما يملكون في سبيل الحرية والكرامة”.‏

إنقاذ الأرواح ومساندة المدنيين

وأوضح الصالح أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في المعرض ‌‏بجناح يستحضر قصص شهداء الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ‌‏وتضحياتهم خلال سنوات الثورة، ويوثق مسيرة العاملين فيه من رجال ‌‏ونساء اختاروا إنقاذ الأرواح ومساندة المدنيين، وفقد كثير منهم حياتهم ‌‏أثناء أداء واجبهم الإنساني.‏

وأعرب الوزير عن شكره لوزارة الدفاع على تنظيم المعرض والجهود ‌‏المبذولة لإنجازه، بما يليق بذكرى الشهداء وتضحياتهم، ويسهم في حفظ ‌‏الذاكرة الوطنية.‏

وافتتحت وزارة الدفاع المعرض في سوق الإنتاج بمدينة حلب، بالتزامن ‌‏مع فعاليات إحياء الذكرى الثانية لمعركة التحرير، واستذكاراً للبطولات ‌‏والتضحيات التي قُدمت في سبيل نيل الحرية، وذلك بحضور معاون وزير ‌‏الدفاع للمنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى، ومحافظ حلب عزام الغريب، ‌‏وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم، وعدد من الضباط وممثلي الجهات ‌‏الحكومية والرسمية.‏