دمشق-سانا
دخل الدليل الإرشادي الجديد للتقييم العقاري لعام 2026، الصادر عن وزارة المالية ممثلة بهيئة الإشراف على التمويل العقاري، حيز التنفيذ، بهدف توحيد أسس تقييم العقارات والحد من التباين في تقدير قيمها، بما يعزز الشفافية في السوق العقارية ويرفع جاذبيتها للاستثمار.
ويأتي الدليل في إطار تطوير منظومة التقييم العقاري وربط التشريعات الوطنية بالمعايير الدولية، وتعزيز الرقابة على أداء خبراء التقييم، بما يضمن دقة التقديرات ويحفظ حقوق الأطراف المعنية.
وحول أهداف الدليل وآليات تسعير العقارات وفق الواقع الفعلي للسوق، وضمانات النزاهة وحقوق الاعتراض، أوضحت المديرة العامة لهيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين لـ سانا، تفاصيل الدليل الجديد وأثر هذه الخطوة المباشر على قطاع التمويل والتطوير العقاري.
الأبعاد المؤسسية والتشريعية للقرار
وفي معرض حديثها عن الأسباب العملية والفنية التي استدعت إصدار الدليل الجديد وإلغاء القرارات السابقة، أكدت ياسين أن الهيئة أصدرت دليلاً إرشادياً محدثاً للتقييم العقاري، ألغت بموجبه أربعة قرارات صادرة بين عامي 2014 و2017، حملت الأرقام (11 و13 و4 و9)، وذلك بهدف الارتقاء بجودة مهنة التقييم العقاري وتوحيد مرجعياتها المهنية.
وبينت ياسين أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمقتضيات التطبيق العملي والميداني خلال السنوات الماضية، حيث رصدت الهيئة الحاجة الملحة لتطوير عدد من الجوانب الفنية، وفي مقدمتها تحديث نموذج تقرير التقييم العقاري، وتدعيم الدليل بأمثلة عملية أكثر دقة وشمولاً حول طرق التقييم المعتمدة.
ولفتت إلى أن الدليل الجديد يهدف إلى جمع شتات القرارات السابقة في مرجع واحد حديث وشامل، يضمن التوافق التام مع معايير التقييم الدولية، ويضع بين يدي خبراء التقييم منظومة متكاملة تضم المعايير والطرق التطبيقية، إلى جانب إدراج محاور نوعية جديدة تشمل معايير التقييم لغايات التأمين، وتجميع القوانين والتشريعات الناظمة التي يحتاجها الخبير في ممارسة مهامه اليومية، مما يعزز كفاءة وشفافية السوق العقاري.
وأكدت ياسين أن الدليل الجديد يوائم بين التشريعات الناظمة لمهنة التقييم العقاري عبر بناء منظومة إجرائية ومهنية موحدة تربط المرجعية المؤسسية بالقواعد التنفيذية، وتُخضعها لمتطلبات التقييم العقاري الحديثة، حيث ينقل الدليل أحكام قانون تنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري إلى حيز التطبيق العملي الدقيق لسد أي ثغرات إجرائية قانونية أو أخلاقية.
مواءمة دولية ومعايير مهنية دقيقة
أشارت ياسين إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل الدليل الإرشادي قامت بمواءمته مع معايير التقييم الدولية ودمج مبادئ المجلس الدولي لمعايير التقييم (IVSC) مع القوانين والتشريعات العقارية السورية، والاطلاع على تجارب أدلة إرشادية دولية أخرى، إضافة إلى إشراك أهل الاختصاص والجهات المعنية من خلال الاستعانة بخبراء مرخصين وفنيين في التقييم العقاري، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة والتنسيق مع جهات مصرفية عامة وخاصة، لضمان ملاءمة نموذج التقرير المعتمد لمتطلباتها.
وأضافت أن اللجنة أدرجت أمثلة حديثة ومبسطة لطرق التقييم، وراجعت الدليل عدة مرات قبل اعتماده بصيغته النهائية، ليكون متوافقاً بدرجة كبيرة مع معايير التقييم الدولية الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التقييم (IVSC)، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 31 كانون الثاني 2025، مع مراعاة خصوصية السوق العقارية السورية ومتطلبات المهنة وأحكام القانون رقم 8 لعام 2012، ولا سيما المادة 26 منه.
وأوضحت ياسين أن الدليل الجديد لتحديد القيمة التقديرية للعقارات اعتمد معايير تشمل أخلاقيات المهنة ونطاق العمل، وطرق التقييم، والتأمين، والأطر القانونية، ونموذج التقرير الموحد، مع أمثلة عملية تراعي الفروق الجغرافية والاقتصادية، وأهمية المعاينة والكشف الحسي لضمان تقدير القيمة السوقية بدقة وشفافية.
منهجيات علمية لرصد السوق وتصنيف العقارات
بينت ياسين أن الدليل لا يضع جداول أسعار ثابتة، بل يفرض منهجيات علمية تلزم خبير التقييم العقاري المرخص برصد الواقع الفعلي للسوق عند إعداد كل تقرير والمعاينة بإجراء كشف حسي على العقار، واستطلاع آراء السوق، وتحري أسعار العقارات المجاورة والمشابهة التي بيعت حديثاً في المنطقة نفسها أو جوارها.
وأشارت إلى وجود ثلاثة طرق للتقييم العقاري (طريقة البيوع المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل)، حيث يتم انتقاء الأنسب حسب البيانات المتوافرة عن العقار والغاية من التقييم، وأي تقرير يعده الخبير يجب أن يواكب فيه تغييرات السوق.
وقالت ياسين: “لا يعتمد الدليل الجديد آلية معينة لفرز العقارات، بل يفرض على الخبير توصيفه بشكل كامل، والتحقق من فئة العقار ونوعه ودراسة كل الوثائق الرسمية ومدى تطابق أوصاف العقار مع الوثائق المقدمة، وإخراج القيد العقاري والقيد المالي”، مبينةً أن الدليل الجديد يصنف العقارات في مقدمة التقرير إلى فئات (سكني، تجاري، صناعي، حرفي، زراعي، أراضٍ غير منظمة، عقار قيد الإنشاء)، فيما الخبير يختار النوع حسب واقع العقار والوثائق المقدمة والقوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت أن خبير التقييم العقاري هو كل مجاز ومقيد لدى سجلات هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ويُصنّف لثلاث فئات (مخمن، مقيم، مقيم عام) بعد تدريب عامين واجتياز امتحان للحصول على الترخيص، ويمارس المهنة بمسؤوليته الشخصية، أما الجهات المخولة تطبيق الدليل فهي أي جهة يتطلب عملها الاستعانة بخبير تقييم عقاري.
ضمان الرقابة والمساءلة التأديبية للخبراء
أكدت ياسين أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تعمل على توحيد معايير التقييم بين المصارف والمؤسسات التمويلية والجهات المعنية عبر إلزامية المرجعية العلمية والإجرائية الموحدة التي وضعها الدليل الإرشادي لعام 2026، من حيث توحيد طرق التقييم العقاري ونموذج التقرير، علماً أنه سيتم تعميم الدليل الإرشادي على كل الجهات التي يتطلب عملها الاستعانة بخبير تقييم عقاري.
وفيما يتعلق بآليات التظلم أو الاعتراض المتاحة للمواطنين والمستثمرين في حال وجود تحفظ على نتيجة التقييم العقاري الصادرة استناداً إلى هذا الدليل، بينت ياسين أنه إذا كان التحفظ ناتجاً عن مخالفة الخبير للمعايير المهنية أو الأخلاقية الواردة في الدليل مثل (الإخلال بالنزاهة، أو التقصير في الكشف الحسي، أو استخدام بيانات غير دقيقة)، يمكن للمتضرر تقديم شكوى رسمية للهيئة باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن ترخيص الخبراء.
وأضافت أن الهيئة تستقبل شكاوى المتضررين للتحقق من وجود المخالفة أو عدمها، حيث تحيل المخالفات المضبوطة إلى لجنة تأديب الخبراء برئاسة قاضٍ، وتترتب على المخالف عقوبات مسلكية تتدرج من التنبيه إلى الإنذار والإيقاف المؤقت عن العمل أو سحب الترخيص نهائياً بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
حوكمة التقييم العقاري
وبينت ياسين أن اعتماد الدليل الإرشادي لعام 2026 سيؤدي إلى تنشيط حركة التمويل العقاري، وزيادة ثقة المصارف وشركات التمويل في اعتماد العقارات كضمانات ائتمانية من خلال تقييم الضمانة العقارية بشكل عادل وفقاً لأسس علمية منهجية تقضي على العشوائية والمغالاة في تقدير قيمة العقارات.
وشددت على أن وضوح معايير التقييم العقاري الواردة ضمن الدليل هي الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتقليل المخاطر، مما يحوّل القطاع العقاري من قطاع يعتمد على التقديرات الشخصية إلى قطاع مؤسسي منظّم وجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ولفتت ياسين إلى أنه تم نشر القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، وستعمل الهيئة على تعمميه أصولاً على كل الجهات ذات العلاقة والتي يتطلب عملها الاستعانة بخبراء التقييم العقاري ومتابعة تطبيق كل الإجراءات الواردة فيه ومعالجة أي إشكالية تعترض الجهات والخبراء.
وكان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري محمد يسر برنية، أصدر في الـ 25 من شهر تشرين الثاني الجاري، قراراً باعتماد النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري والتي أعدّتها الهيئة مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية للتقييم الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التقييم (IVSC)، بما يتوافق مع السوق العقارية السورية.