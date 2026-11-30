دمشق-سانا‏

دخل الدليل الإرشادي الجديد للتقييم العقاري لعام 2026، الصادر عن ‏وزارة المالية ممثلة بهيئة الإشراف على التمويل العقاري، حيز التنفيذ، ‏بهدف توحيد أسس تقييم العقارات والحد من التباين في تقدير قيمها، بما ‏يعزز الشفافية في السوق العقارية ويرفع جاذبيتها للاستثمار.‏

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ويأتي الدليل في إطار تطوير منظومة التقييم العقاري وربط التشريعات ‏الوطنية بالمعايير الدولية، وتعزيز الرقابة على أداء خبراء التقييم، بما ‏يضمن دقة التقديرات ويحفظ حقوق الأطراف المعنية.

وحول أهداف الدليل وآليات تسعير العقارات وفق الواقع الفعلي للسوق، ‏وضمانات النزاهة وحقوق الاعتراض، أوضحت المديرة العامة لهيئة ‏الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين لـ سانا، تفاصيل الدليل ‏الجديد وأثر هذه الخطوة المباشر على قطاع التمويل والتطوير العقاري.‏

الأبعاد المؤسسية والتشريعية للقرار

وفي معرض حديثها عن الأسباب العملية والفنية التي استدعت إصدار ‏الدليل الجديد وإلغاء القرارات السابقة، أكدت ياسين أن الهيئة أصدرت ‏دليلاً إرشادياً محدثاً للتقييم العقاري، ألغت بموجبه أربعة قرارات صادرة ‏بين عامي 2014 و2017، حملت الأرقام (11 و13 و4 و9)، وذلك ‏بهدف الارتقاء بجودة مهنة التقييم العقاري وتوحيد مرجعياتها المهنية.‏

وبينت ياسين أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمقتضيات التطبيق العملي ‏والميداني خلال السنوات الماضية، حيث رصدت الهيئة الحاجة الملحة ‏لتطوير عدد من الجوانب الفنية، وفي مقدمتها تحديث نموذج تقرير التقييم ‏العقاري، وتدعيم الدليل بأمثلة عملية أكثر دقة وشمولاً حول طرق التقييم ‏المعتمدة.‏

ولفتت إلى أن الدليل الجديد يهدف إلى جمع شتات القرارات السابقة في ‏مرجع واحد حديث وشامل، يضمن التوافق التام مع معايير التقييم الدولية، ‏ويضع بين يدي خبراء التقييم منظومة متكاملة تضم المعايير والطرق ‏التطبيقية، إلى جانب إدراج محاور نوعية جديدة تشمل معايير التقييم ‏لغايات التأمين، وتجميع القوانين والتشريعات الناظمة التي يحتاجها الخبير ‏في ممارسة مهامه اليومية، مما يعزز كفاءة وشفافية السوق العقاري.‏

وأكدت ياسين أن الدليل الجديد يوائم بين التشريعات الناظمة لمهنة التقييم ‏العقاري عبر بناء منظومة إجرائية ومهنية موحدة تربط المرجعية ‏المؤسسية بالقواعد التنفيذية، وتُخضعها لمتطلبات التقييم العقاري الحديثة، ‏حيث ينقل الدليل أحكام قانون تنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري إلى حيز ‏التطبيق العملي الدقيق لسد أي ثغرات إجرائية قانونية أو أخلاقية.‏

مواءمة دولية ومعايير مهنية دقيقة

أشارت ياسين إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل الدليل الإرشادي قامت ‏بمواءمته مع معايير التقييم الدولية ودمج مبادئ المجلس الدولي لمعايير ‏التقييم (‏IVSC‏) مع القوانين والتشريعات العقارية السورية، والاطلاع على ‏تجارب أدلة إرشادية دولية أخرى، إضافة إلى إشراك أهل الاختصاص ‏والجهات المعنية من خلال الاستعانة بخبراء مرخصين وفنيين في التقييم ‏العقاري، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة والتنسيق مع جهات مصرفية ‏عامة وخاصة، لضمان ملاءمة نموذج التقرير المعتمد لمتطلباتها.‏

وأضافت أن اللجنة أدرجت أمثلة حديثة ومبسطة لطرق التقييم، وراجعت ‏الدليل عدة مرات قبل اعتماده بصيغته النهائية، ليكون متوافقاً بدرجة ‏كبيرة مع معايير التقييم الدولية الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير ‏التقييم (‏IVSC‏)، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 31 كانون الثاني 2025، ‏مع مراعاة خصوصية السوق العقارية السورية ومتطلبات المهنة وأحكام ‏القانون رقم 8 لعام 2012، ولا سيما المادة 26 منه.‏

وأوضحت ياسين أن الدليل الجديد لتحديد القيمة التقديرية للعقارات اعتمد ‏معايير تشمل أخلاقيات المهنة ونطاق العمل، وطرق التقييم، والتأمين، ‏والأطر القانونية، ونموذج التقرير الموحد، مع أمثلة عملية تراعي الفروق ‏الجغرافية والاقتصادية، وأهمية المعاينة والكشف الحسي لضمان تقدير ‏القيمة السوقية بدقة وشفافية.‏

منهجيات علمية لرصد السوق وتصنيف العقارات

بينت ياسين أن الدليل لا يضع جداول أسعار ثابتة، بل يفرض منهجيات ‏علمية تلزم خبير التقييم العقاري المرخص برصد الواقع الفعلي للسوق ‏عند إعداد كل تقرير والمعاينة بإجراء كشف حسي على العقار، ‏واستطلاع آراء السوق، وتحري أسعار العقارات المجاورة والمشابهة التي ‏بيعت حديثاً في المنطقة نفسها أو جوارها.‏

وأشارت إلى وجود ثلاثة طرق للتقييم العقاري (طريقة البيوع المقارنة، ‏وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل)، حيث يتم انتقاء الأنسب حسب البيانات ‏المتوافرة عن العقار والغاية من التقييم، وأي تقرير يعده الخبير يجب أن ‏يواكب فيه تغييرات السوق.‏

وقالت ياسين: “لا يعتمد الدليل الجديد آلية معينة لفرز العقارات، بل ‏يفرض على الخبير توصيفه بشكل كامل، والتحقق من فئة العقار ونوعه ‏ودراسة كل الوثائق الرسمية ومدى تطابق أوصاف العقار مع الوثائق ‏المقدمة، وإخراج القيد العقاري والقيد المالي”، مبينةً أن الدليل الجديد ‏يصنف العقارات في مقدمة التقرير إلى فئات (سكني، تجاري، صناعي، ‏حرفي، زراعي، أراضٍ غير منظمة، عقار قيد الإنشاء)، فيما الخبير ‏يختار النوع حسب واقع العقار والوثائق المقدمة والقوانين والأنظمة ‏النافذة.‏

وأوضحت أن خبير التقييم العقاري هو كل مجاز ومقيد لدى سجلات هيئة ‏الإشراف على التمويل العقاري، ويُصنّف لثلاث فئات (مخمن، مقيم، مقيم ‏عام) بعد تدريب عامين واجتياز امتحان للحصول على الترخيص، ‏ويمارس المهنة بمسؤوليته الشخصية، أما الجهات المخولة تطبيق الدليل ‏فهي أي جهة يتطلب عملها الاستعانة بخبير تقييم عقاري.‏

ضمان الرقابة والمساءلة التأديبية للخبراء

أكدت ياسين أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تعمل على توحيد ‏معايير التقييم بين المصارف والمؤسسات التمويلية والجهات المعنية عبر ‏إلزامية المرجعية العلمية والإجرائية الموحدة التي وضعها الدليل ‏الإرشادي لعام 2026، من حيث توحيد طرق التقييم العقاري ونموذج ‏التقرير، علماً أنه سيتم تعميم الدليل الإرشادي على كل الجهات التي ‏يتطلب عملها الاستعانة بخبير تقييم عقاري.‏

وفيما يتعلق بآليات التظلم أو الاعتراض المتاحة للمواطنين والمستثمرين ‏في حال وجود تحفظ على نتيجة التقييم العقاري الصادرة استناداً إلى هذا ‏الدليل، بينت ياسين أنه إذا كان التحفظ ناتجاً عن مخالفة الخبير للمعايير ‏المهنية أو الأخلاقية الواردة في الدليل مثل (الإخلال بالنزاهة، أو التقصير ‏في الكشف الحسي، أو استخدام بيانات غير دقيقة)، يمكن للمتضرر تقديم ‏شكوى رسمية للهيئة باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن ترخيص ‏الخبراء.‏

وأضافت أن الهيئة تستقبل شكاوى المتضررين للتحقق من وجود المخالفة ‏أو عدمها، حيث تحيل المخالفات المضبوطة إلى لجنة تأديب الخبراء ‏برئاسة قاضٍ، وتترتب على المخالف عقوبات مسلكية تتدرج من التنبيه ‏إلى الإنذار والإيقاف المؤقت عن العمل أو سحب الترخيص نهائياً بعد ‏موافقة مجلس إدارة الهيئة.‏

حوكمة التقييم العقاري

وبينت ياسين أن اعتماد الدليل الإرشادي لعام 2026 سيؤدي إلى تنشيط ‏حركة التمويل العقاري، وزيادة ثقة المصارف وشركات التمويل في ‏اعتماد العقارات كضمانات ائتمانية من خلال تقييم الضمانة العقارية بشكل ‏عادل وفقاً لأسس علمية منهجية تقضي على العشوائية والمغالاة في تقدير ‏قيمة العقارات.‏

وشددت على أن وضوح معايير التقييم العقاري الواردة ضمن الدليل هي ‏الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتقليل المخاطر، مما يحوّل القطاع العقاري ‏من قطاع يعتمد على التقديرات الشخصية إلى قطاع مؤسسي منظّم وجاذب ‏لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.‏

ولفتت ياسين إلى أنه تم نشر القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، ‏وستعمل الهيئة على تعمميه أصولاً على كل الجهات ذات العلاقة والتي ‏يتطلب عملها الاستعانة بخبراء التقييم العقاري ومتابعة تطبيق كل ‏الإجراءات الواردة فيه ومعالجة أي إشكالية تعترض الجهات والخبراء.‏

وكان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل ‏العقاري محمد يسر برنية، أصدر في الـ 25 من شهر تشرين الثاني ‏الجاري، قراراً باعتماد النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لمعايير ‏التقييم العقاري والتي أعدّتها الهيئة مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية ‏للتقييم الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التقييم (‏IVSC‏)، بما يتوافق ‏مع السوق العقارية السورية.‏