خطة وطنية شاملة لصون السلالات السورية العريقة من الخيول العربية

جولة لوزير النقل الدكتور يعرب بدر على مديريات الوزارة في دمشق
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 14 من أيلول 2025
794 مليون ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة اليوم
بدء أعمال بناء مئذنة مسجد قتيبة بن مسلم الباهلي في قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي
وزارة التنمية الإدارية تمدد دوام مركز خدمة الموارد البشرية بدمشق حتى الخامسة مساء
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