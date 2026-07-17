محولة جديدة لرفع القدرة الاستيعابية لمحطة تحويل التيم بدير الزور

photo 2026 07 17 17 48 11 محولة جديدة لرفع القدرة الاستيعابية لمحطة تحويل التيم بدير الزور

دير الزور-سانا

تواصل ورشات الشركة السورية للكهرباء نقل محولة 230/66 ك.ف من دمشق إلى محطة تحويل التيم في محافظة دير الزور، تمهيداً لتركيبها ودخولها الخدمة، بهدف تعزيز البنية التحتية الكهربائية.

وأوضحت الشركة السورية للكهرباء عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الجمعة، أن هذه المحولة ستشكل إضافة نوعية للشبكة الكهربائية، والتي من شأنها رفع القدرة الكهربائية الواردة إلى المحافظة بنحو 60 ميغاواط، لتتضاعف تقريباً القدرة المتاحة، ما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وزيادة ساعات الوصل، ويعزز موثوقية الخدمة للمناطق التي تغذيها محطة التيم.

يذكر أن محولة التيم باستطاعة 230 كيلو فولت أمبير في منشأة التيم بمحافظة دير الزور كانت قد خرجت سابقاً عن الخدمة في الـ 19 من حزيران الفائت، فيما عملت الورشات الفنية على إعادتها للخدمة بعد إصلاح العطل الذي أصابها.

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