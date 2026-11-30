الحسكة-سانا

افتتحت مؤسسة المرأة السريانية في كنيسة العائلة المقدسة للأرمن الكاثوليك بمدينة الحسكة، اليوم الأحد، بازاراً للأعمال اليدوية يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 13 سيدة من المجتمع المحلي، بهدف التعريف بمنتجاتهنّ وإتاحة الفرصة لتسويقها، ما يسهم في دعمهنّ اقتصادياً وتشجيع إنتاجهنّ الحرفي.

وتضمن البازار، الذي أقيم في صالة الكنيسة، مجموعة متنوعة من الأعمال اليدوية والمشغولات المنزلية، شملت منتجات الشمع والخرز والجبس والنسيج، إضافة إلى الهدايا والتحف المرتبطة بأعياد الميلاد.

وأوضح راعي كنيسة العائلة المقدسة للأرمن الكاثوليك، الأب كريكور سانو، في تصريح لمراسل سانا، أن إقامة البازار تتزامن مع شهر عيد الميلاد، وتأتي في إطار تمكين المرأة، إذ يشكل فرصة للسيدات اللواتي أمضين شهوراً في التحضير لعرض منتجاتهنّ وأعمالهنّ اليدوية، ومنها ما أُعد خصيصاً لهذه المناسبة من هدايا وتحف.

وأعرب سانو عن تمنياته بأن تحمل الأعياد الخير والسلام لسوريا، وأن يعم الفرح أرجاءها، مؤكداً أن تنوع المجتمع السوري يشكل لوحة مميزة، وأن أبناء سوريا قادرون على بناء وطن قوي وموحد.

منصة لتسويق المنتجات ودعم الحِرف

نوهت المشاركة شانيل فياض منيرجي بأهمية البازار في تشجيع النساء اللواتي يعملن من منازلهنّ، ولا سيما في مجال الحِرف والأعمال اليدوية، على عرض منتجاتهنّ وتسويقها بأسعار تنافسية، ما يسهم في التعريف بأعمالهنّ وفتح آفاق جديدة أمامهنّ لإيجاد فرص عمل وتحقيق مردود اقتصادي.

وأشار عدد من زوار البازار إلى جودة الأعمال المعروضة ومستوى إتقانها، ولا سيما مشغولات الشمع والنسيج والجبس وغيرها من المنتجات المرتبطة بزينة أعياد الميلاد، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في دعم الحِرف اليدوية المحلية، والحفاظ على التراث، وتعزيز روح المبادرة والإنتاج المجتمعي.

وتشكل البازارات النسائية منصات تتجاوز الجانب التجاري، لتتيح للنساء عرض إبداعاتهنّ وتسويق منتجاتهنّ، وتعكس قدرتهنّ على الإنتاج والمساهمة الاقتصادية، إلى جانب دورها في الحفاظ على الحِرف التقليدية وفتح آفاق جديدة للعمل والتمكين.