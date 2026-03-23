الفرق الخدمية تستجيب لانهيار في طبقة الزفت على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق أنها استجابت بشكل فوري للانهيار المفاجئ الذي حصل في طبقة الزفت على طريق المتحلق الجنوبي في المنطقة الواقعة بين حي جوبر وبلدة زملكا، ما أدى إلى تشكّل حفرة كبيرة في الطريق.

وباشرت مديريات الصيانة ودوائر الخدمات وهندسة المرور في المحافظة معالجة هذا الانهيار لتأمين سلامة المواطنين، داعية إلى توخي الحذر والقيادة بتأنٍ، والانتباه الشديد عند المرور عبر طريق المتحلق الجنوبي حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

بدوره، ذكر الدفاع المدني السوري أن فرقه تعمل بالتعاون مع محافظتي دمشق وريف دمشق، على نقل المواد الحصوية وردم الحفرة وتسوية موقع الانهدام، لضمان السلامة العامة وإعادة تأهيل الطريق، مؤكداً أن الانهيار المفاجئ جاء نتيجة وجود نفق عرضي تحت الطريق.

