نشاط جماعي لرصد هلال شهر رمضان بمشاركة فلكيين وفعاليات شعبية في دمشق

شهدت ساحة صرح الجندي المجهول في دمشق، اليوم الثلاثاء، نشاطاً جماعياً لالتماس هلال شهر رمضان المبارك، نظمته الجمعية الفلكية السورية، بمشاركة عدد من الفلكيين وفعاليات شعبية، بالتزامن مع عمليات الرصد التي أجرتها الجمعية في عدد من المحافظات.

وتخللت الفعالية إقامة تلسكوبات حديثة، أُتيحت من خلالها للمشاركين متابعة عملية التماس الهلال بشكل مباشر، إلى جانب تقديم شروحات مبسطة حول أسس الرصد الفلكي وآليات استخدام الأجهزة، إضافة إلى حوار تفاعلي مفتوح أُجيب خلاله عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.

أهمية المرسوم الرئاسي

عضو اللجنة الوطنية لرصد الأهلة ورئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الجمعية نشرت عدداً من التلسكوبات والأجهزة الفلكية في مختلف المحافظات لضمان دقة الرصد وشموليته، لافتا إلى أن اختيار موقع جبل قاسيون من أمام صرح الجندي المجهول كموقع رئيسي في دمشق جاء نظراً لملاءمته فلكياً وارتفاعه المناسب، ما يوفر ظروفاً أفضل لعمليات التحري.

ونوه العصيري بأهمية المرسوم الرئاسي بتشكيل اللجنة الوطنية لرصد الأهلة، والذي يشكل خطوة نوعية وغير مسبوقة على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، لكونه يعكس اهتمام الدولة بإرساء منهجية علمية دقيقة في تحري الأهلة.

تعذر رؤية الهلال

بدوره، بين عضو اللجنة الاستشارية في الجمعية نبيل البيش أن هلال شهر رمضان لم يُرَ مساء اليوم، بسبب قصر مدة مكوثه بعد غروب الشمس بدقائق عدة، وهي فترة غير كافية لرصده حتى باستخدام التلسكوبات أو الكاميرات الحساسة القادرة على التقاط أضعف الخيوط الضوئية.

وأشار البيش إلى أن الحضور اللافت، ولا سيما من الأطفال، يعكس تنامي الاهتمام بالثقافة الفلكية لدى مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز المعرفة العلمية وربطها بالمناسبات الدينية، ولاسيما شهر رمضان المبارك، لما يحمله من أبعاد روحية وقيمية لدى السوريين.

مشاركة مجتمعية

عدد من المشاركين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في التماس هلال شهر رمضان والاطلاع على آليات الرصد الفلكي من قبل المختصين، حيث أكدت الشابة شام الصواف أن النشاط يعزز المعارف الفلكية لدى المواطنين ويجسد روح التعاون بين مختلف فئات المجتمع.

كما أوضح الطفلان نوار الأمين وأحمد رنكوسي أن المشاركة في رصد الهلال كانت تجربة ممتعة، وأسهمت في تعريفهما بكيفية تحديد بداية الشهر الكريم، إلى جانب مشاركتهما هذه اللحظة مع أصدقائهما وعائلتيهما.

وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أعلنت في وقت سابق اليوم أن يوم الخميس 19 شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.