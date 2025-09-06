الأمن الداخلي بدرعا: منع حمل السلاح في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات رادعة

درعا-سانا

أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا بياناً اليوم أكدت فيه منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعاً باتاً، مشيرة إلى أن حمل السلاح بشكل غير قانوني يشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره، ويُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة.

وذكرت القيادة في بيانها الذي نقلته صفحة محافظة درعا على قناتها على “تلغرام” “أنه يُمنع التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز باستخدام السلاح”، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحق كل من يضبط مخالفاً لهذه التعليمات دون أي تهاون، حفاظاً على أمن المواطنين وصوناً لهيبة القانون.

وأهابت قيادة الأمن الداخلي بجميع المواطنين إلى التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي، وشددت على أن السلاح أداة لحماية الوطن، وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر.

ويمكن الاتصال مع قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا عبر الهاتف الأرضي 2226644-

والهواتف الجوالة عبر الأرقام التالية :

0940097601

0932006978