إعادة تشغيل محطة القلمون المائية في اللاذقية لتأمين مياه الشرب لـ 20 ألف نسمة

اللاذقية-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية، بالتعاون مع منظمة “أدرا” (ADRA)، تشغيل محطة القلمون المائية بعد استكمال أعمال إعادة تأهيلها، ما يتيح تأمين مياه الشرب لنحو 20 ألف نسمة في تسع قرى بالمنطقة، ويعزز استقرار التزويد المائي في ريف المحافظة.

وأوضح مدير المؤسسة، عبد الخالق دياب، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن المشروع شمل إعادة تأهيل المرافق والتجهيزات والمعدات الرئيسية للمحطة، إلى جانب ترميم مبنى المضخات والخزان الرئيس، بعد سنوات من التوقف الكامل الناجم عن تهالك مكوناتها.

وأشار دياب إلى أن أعمال التأهيل انطلقت مطلع العام الجاري، إلا أن تنفيذ المشروع واجه تحديات ميدانية ومناخية مرتبطة بالطبيعة الجبلية للمنطقة وغزارة الأمطار، ما استدعى تمديد فترة العمل حتى الشهر الحالي، مؤكداً أن المحطة تمثل أحد الروافد الأساسية للمنظومة المائية في المنطقة.

وأضاف: إن إعادة تشغيل المحطة تسهم في تنويع مصادر التغذية المائية وتقليل الاعتماد على نبع السن كمصدر رئيس للمياه، فضلاً عن تحقيق وفر مائي يخفف الضغط على محور الجوبة–اسطامو، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القرى الواقعة على هذا المحور، إضافة إلى المناطق المخدومة من خزان ضهر دباش ومحطة القلعة.

وبيّن دياب أن عودة المحطة إلى الخدمة أسهمت في تحسين انتظام وصول المياه إلى الأهالي وخفض فترات التقنين، بما يعزز موثوقية الخدمة في القرى المستفيدة.

ويأتي المشروع في إطار خطة المؤسسة لإعادة تأهيل وتطوير منشآت مياه الشرب في المحافظة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المائية وتعزيز استدامة خدمات التزويد بالمياه.