تيغوسيغالبا-سانا
لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 28 آخرون بجروح في هندوراس جراء سقوط حافلة ركاب في واد بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة.
ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، عن إدارة الإطفاء في هندوراس قولها: إن سائق الحافلة وثلاثة رجال آخرين وخمس نساء لقوا حتفهم.
وكانت الحافلة في طريقها من عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا إلى بلدة لا إسبيرانزا، الواقعة على بعد نحو 170 كيلومتراً إلى الغرب، حيث وقع الحادث على امتداد طريق سريع شديد الانحدار ومتعرج في إقليم كوماياجوا.
يذكر أنه خلال عام 2026، تجاوزت حصيلة حوادث المرور في هندوراس الـ 1800 وفاة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التضاريس الجبلية الوعرة، والسرعة الزائدة، وتهالك بعض حافلات النقل العام.