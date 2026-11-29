تيغوسيغالبا-سانا‏

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ‌28 ‌‏آخرون بجروح في هندوراس جراء سقوط حافلة ركاب في ‏واد بعد ‏اصطدامها بشاحنة صغيرة.‏

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، عن إدارة الإطفاء في ‏هندوراس ‏قولها: إن سائق الحافلة وثلاثة رجال آخرين ‏وخمس نساء لقوا ‏حتفهم.‏

وكانت الحافلة في طريقها من عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا ‌‏إلى بلدة لا إسبيرانزا، الواقعة ⁠على بعد نحو 170 كيلومتراً ‌‏إلى الغرب، حيث وقع الحادث على ⁠امتداد طريق سريع شديد ‌‏الانحدار ومتعرج في إقليم كوماياجوا.‏

يذكر أنه خلال عام 2026، تجاوزت حصيلة حوادث المرور ‌‏في هندوراس الـ 1800 وفاة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ‌‏التضاريس الجبلية الوعرة، والسرعة الزائدة، وتهالك بعض ‌‏حافلات النقل العام.‏