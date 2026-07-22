العمر: تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في ‏عدد من ‌‌‏بعثاتنا في الخارج

دمشق-سانا‏

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية ‏والمغتربين ‏محمد يعقوب العمر، أنه ‏تم تفعيل خدمة ‏تسجيل واقعات ‏الولادة والوفاة، في عدد من ‏البعثات ‏الدبلوماسية والقنصلية السورية في ‏الخارج.‏

وأوضح العمر في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن هذه ‏البعثات ‏تشمل أثينا، وبرلين، و‏بون، وبروكسل، وروما، ‏وفيينا، وبراغ، ‏وجنيف، وبذلك يتم تسجيل الواقعات ‌‏ضمن السجلات المدنية ‏خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة‎.‎

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أطلقت العام الماضي ‏تطبيق ‌”‏MOFA SY‏” رسمياً على “‏App Store‏”، و‌‎”‎ ‎Google ‎Play”‎، ليصبح متاحاً لجميع المستخدمين حول ‏العالم، وذلك في ‏إطار مساعيها نحو التحول الرقمي ‏الشامل، وتقديم الخدمات ‏بشفافية وعدالة.‏