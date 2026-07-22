العمر: تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في ‏عدد من ‌‌‏بعثاتنا في الخارج

دمشق-سانا
أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر، أنه تم تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة، في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
وأوضح العمر في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن هذه البعثات تشمل أثينا، وبرلين، وبون، وبروكسل، وروما، وفيينا، وبراغ، وجنيف، وبذلك يتم تسجيل الواقعات ضمن السجلات المدنية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أطلقت العام الماضي تطبيق ”MOFA SY” رسمياً على “App Store”، و” Google Play”، ليصبح متاحاً لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك في إطار مساعيها نحو التحول الرقمي الشامل، وتقديم الخدمات بشفافية وعدالة.