طرابلس-سانا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مساء أمس السبت، خلال اتصال هاتفي، الإجراءات المتعلقة بانضمام ليبيا إلى الآلية الإفريقية لمراجعة الأقران، ودور التعاون الإفريقي في دعم الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة والاستقرار في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي قوله في بيان: “إن الجانبين بحثا خلال الاتصال، آخر المستجدات على الساحتين الإفريقية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة الأقران، والاستفادة من التجربة الأوغندية والممارسات الناجحة للدول الأعضاء، بما يسهم في دعم جهود ليبيا لتطوير مؤسساتها وتعزيز الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي.

وكانت أوغندا اضطلعت بدور في الجهود الإفريقية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، ولا سيما خلال رئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تموز 2025، حيث دعا إلى اعتماد الحوار الشامل والانتخابات سبيلاً لإنهاء الأزمة، وطرح خطة من سبع نقاط تضمنت تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شفافة وشاملة، بما يدعم المصالحة الوطنية والاستقرار في ليبيا.