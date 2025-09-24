محافظ حماة يبحث مع السفير الإيطالي الواقع الخدمي وخطط إعادة الإعمار

4R8A5107 محافظ حماة يبحث مع السفير الإيطالي الواقع الخدمي وخطط إعادة الإعمار

حماة-سانا

بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان الواقع الخدمي والتنموي وخطط إعادة الإعمار في المحافظة والتحديات الكبيرة التي تواجه ذلك جراء الدمار الذي خلفه النظام البائد خلال السنوات الماضية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة اليوم، خطط وبرامج عمل المحافظة لتحسين الواقع الخدمي والتي تشمل مركز المدينة، والخدمات في المناطق غير المتضررة، إضافة إلى تطبيق مسارات عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد في المناطق المدمرة.

وبين محافظ حماة أن الأولوية القصوى تكمن في تأمين عودة المهجرين من المحافظة الذين تصل نسبتهم الى نحو 50 بالمئة من عدد سكانها، ومعالجة الدمار الهائل الذي طال مدناً رئيسة في مختلف مناطق المحافظة.

يذكر أن محافظة حماة أطلقت نهاية كانون الثاني الماضي حملة “حماة تنبض من جديد”، بهدف تحسين المرافق الخدمية والبنى التحتية ضمن نهج تشاركي يجمع الجهات الرسمية والمجتمعية والمنظمات الفاعلة، لتعويض الأضرار الناجمة عن الاعتداءات التي قامت بها الآلة العسكرية للنظام البائد.

