دمشق-سانا
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية، نتيجة بدء تأثر البلاد بمنخفض جوي متوسطي مرفق بكتلة هوائية باردة تتعمق وتزداد فعاليتها بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.
الطقس نهاراً
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ يكون الطقس خلال النهار بين الغائم جزئياً والغائم بشكلٍ عام، ويتوقع هطول زخات من المطر فوق أغلب المناطق، تكون غزيرةً ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وتساقط حبات البرد أحياناً، وخاصةً على المنطقة الساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية والبادية، حيث يحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.
الطقس ليلاً
وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الرياح والبحر
تكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية، وشرقية إلى شمالية شرقية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا على منطقة الجزيرة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق:
|6/21
|ريف دمشق-القلمون:
|2/15
|القنيطرة:
|6/18
|درعا:
|7/20
|السويداء:
|7/19
|حمص:
|5/15
|حماة:
|6/16
|اللاذقية:
|13/20
|طرطوس:
|13/20
|حلب:
|8/15
|إدلب:
|9/15
|دير الزور:
|6/19
|الرقة:
|5/17
|الحسكة
|9/14