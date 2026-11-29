دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح حول ‏معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية، نتيجة بدء تأثر ‏البلاد بمنخفض جوي متوسطي مرفق بكتلة هوائية باردة تتعمق ‏وتزداد فعاليتها بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.‏

الطقس نهاراً

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ يكون الطقس ‏خلال النهار بين الغائم جزئياً والغائم بشكلٍ عام، ويتوقع هطول ‏زخات من المطر فوق أغلب المناطق، تكون غزيرةً ومصحوبة ‏بالعواصف الرعدية، وتساقط حبات البرد أحياناً، وخاصةً على ‏المنطقة الساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية والبادية، ‏حيث يحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.‏

الطقس ليلاً

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من حدوث ‏الصقيع في المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب في أغلب ‏المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

الرياح والبحر

تكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية، وشرقية إلى ‏شمالية شرقية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع ‏هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا على منطقة الجزيرة، ‏ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: