افتتاح حديقة عامة في إزرع بريف درعا وتكريم 100 طفل يتيم

درعا-سانا

افتتحت منطقة إزرع في ريف محافظة درعا بالتعاون مع مجلس المدينة حديقة عامة في حي المحطة، لتكون متنفساً للأهالي ومتنزهاً آمناً للأطفال.

وأوضح مدير منطقة إزرع محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن مكان الحديقة كان سابقا مرآباً للآليات المعطلة التابعة للمنطقة الصحية في مدينة إزرع، وعبر شراكة فعالة مع مجلس المدينة جرت الاستفادة منه ليكون مكاناً عاماً يستقطب الأهالي، إضافة الى إضفاء الطابع الجمالي وتحسين المشهد البصري بحي المحطة.

بدوره أشار رئيس مجلس مدينة إزرع ميسر شهاب في تصريح مماثل إلى أن تأهيل المكان شمل ترحيل الآليات والنفايات وفرش الأرض بالرمل ووضع مقاعد مناسبة للزوار مع مرافق خدمية مختلفة.

وأكد شهاب أن مجلس المدينة يعمل بشكل مستمر مع كل الجهات والمجتمع المحلي، لتحسين واقع الخدمات في المدينة، منوهاً بأن افتتاح الحديقة العامة يأتي في إطار إعادة إعمار المناطق التي تعرضت أغلب مساحاتها الخضراء للتدمير والتخريب جراء ممارسات النظام البائد.

وعلى هامش افتتاح الحديقة الجديدة الذي جرى أمس كرمت منطقة إزرع ومجلس المدينة وجمعية اللجاة الإنسانية 100 طفل يتيم.

وكان محافظ درعا أنور الزعبي وأعضاء المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة تفقدوا أمس خلال جولة ميدانية في منطقة إزرع، واقع العمل في المديريات، والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أكد المحافظ أولوية تذليل العقبات وتحسين الواقع الخدمي لأهالي المنطقة.