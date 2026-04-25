الخارجية: تصديق الشهادات في جميع البعثات السورية في الخارج دون الحاجة إلى الحضور الشخصي

دمشق-سانا

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية ،محمد يعقوب العمر، أنه في إطار توجه الوزارة نحو تطوير العمل القنصلي، تم اعتماد إجراءات مبسطة تتيح تصديق الشهادات الدراسية في جميع البعثات السورية في الخارج دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لصاحب العلاقة أو أي من ذويه وذلك بعد أن تم إعفاء الطلبة من هذا الشرط داخل سوريا.

وأوضح العمر في تصريح له اليوم السبت أنه أصبح بإمكان أي شخص إنجاز عملية التصديق نيابةً عن صاحب العلاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

وأكد العمر أن الوزارة ستواصل العمل خلال المرحلة القادمة على تقديم مزيد من التسهيلات وتطوير الخدمات القنصلية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز سرعة وكفاءة إنجاز معاملاتهم.

وقررت وزارة الخارجية والمغتربين، مؤخراً إعفاء الطلبة داخل سوريا من شرط الحضور الشخصي أو إبراز وكالة قانونية حيث أصبح بإمكان أي شخص تقديم طلب التصديق، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمة.

وكان العمر أكد في تصريح له في وقت سابق أن هذه الخطوة التي جاءت بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين، تؤكد التزام الوزارة بتقديم خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة، انطلاقاً من مبدأ أن الخدمة القنصلية حق يجب أن تُقدَّم بسرعة ويسر مشيراً إلى بدء تطبيق هذه الإجراءات داخل سوريا، على أن يتم تعميمها قريباً على البعثات في الخارج.

الهلال الأحمر العربي السوري يرسل قافلةَ مساعداتٍ إنسانية إلى درعا_ فيديو
دعماً لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي… سباق للجري بدمشق غداً
جهود متواصلة للحد من أضرار الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في درعا
وقوع انفجار في مدينة اللاذقية ناجم عن حريق بالقرب من مخلفات حربية قديمة
وزير الزراعة: العمل على إعادة تفعيل المخافر الحراجية للحفاظ على الثروة النباتية والزراعية
