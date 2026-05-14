قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت في البلدة، وقامت بنصب حاجز مؤقت على مفرق قرية عين البيضة، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.



وتوغلت قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية، صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شاباً من أهالي القرية واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة كما استهدفت قوة أخرى للاحتلال بقذائف ‏المدفعية محيط قرية الصمدانية الغربية، ومحيط الكسارات بالقرب من بلدة جباتا الخشب في ريف المحافظة الشمالي.



وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف ‏الأراضي.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏

