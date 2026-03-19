وزارة الأوقاف: صلاة عيد الفطر ستقام داخل المساجد بسبب الأحوال الجوية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف السورية أن صلاة عيد الفطر لهذا العام ستقام داخل المساجد، نظراً للأحوال الجوية السائدة وهطول الأمطار في العديد من المناطق.

وأوضحت دائرة الإعلام في الوزارة لسانا اليوم الخميس، أن خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقاً تنص على نقل صلاة العيد من الساحات المحددة إلى المساجد المجاورة في حال هطول الأمطار.

وكانت الوزارة حددت يوم الإثنين الماضي، 108 ساحات عامة موزعة على مختلف المحافظات السورية لإقامة صلاة العيد، وسمّت الأئمة والخطباء لتلك المصليات، ضمن خطتها الرامية إلى توسيع نطاق المصليات العامة وتخفيف الازدحام.

يذكر أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كانت قد حذّرت من استمرار تأثير المنخفض الجوي الذي تشهده سوريا حتى مساء الجمعة، مترافقاً مع هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق.

الداخلية السورية: إزالة 5 ملايين منع سفر من أصل 8.3 ملايين ومواصلة معالجة إرث النظام البائد
التربية تبحث مع وفد من منظمة اللاجئين التركية واقع عودة اللاجئين
“صفر نفايات – تلدو بتستاهل” حملة أهلية لإزالة النفايات بمنطقة الحولة شمال حمص
محافظ السويداء يفتتح عدة مدارس في الريف الغربي بعد إعادة تأهيلها
التنمية الإدارية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الدبلوم المتقدم في إدارة الموارد البشرية
