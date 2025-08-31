الجيش يتصدى لمحاولة تسلل من قبل عناصر “قسد” واشتباكات في تل ماعز بريف حلب

دمشق-سانا

تصدت وحدة من الجيش العربي السوري لمجموعة من عناصر “قسد” حاولت التسلل إلى نقاط للجيش بقرية تل ماعز شرق حلب، وأوقعت أفرادها بكمين محكم.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا، بأن عناصر آخرين لـ “قسد” يتمركزون في قرية أم تينة ومدينة دير حافر بريف حلب استهدفوا نقاط الجيش بتل ماعز في محاولة لسحب عناصرهم الذين وقعوا بالكمين.

وأوضح المصدر أن الاشتباك الأولي كان بالأسلحة الخفيفة، ومع استمرار القصف من جهة عناصر “قسد”، تم الرد على مصادر النيران بالسلاح الثقيل، واستقدام مجموعات مؤازرة لنقاط الجيش في تل ماعز.

يُذكر أن عناصر من “قسد” قاموا فجر أمس بمداهمة عدد من أحياء مدينة الحسكة، وسط فرض حظر تجوّل تامّ شلّ كامل الحركة داخل أحياء المدينة وخارجها.