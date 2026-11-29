في ذكرى التحرير.. الشهيد عبد الباسط الساروت أيقونة الثورة السورية في ذاكرة السوريين تاريخ النشر: 2026/11/29 3:14 مساءً اخر تحديث: 2026/11/29 3:19 مساءً 100 عملية قثطرة قلبية ضمن أهداف حملة “نبض أمل” بمرحلتها السابعة في درعا وزارة الخارجية والمغتربين تفتتح المبنى الجديد لمكتب الخدمات القنصلية في محافظة درعا وزارة الأوقاف تطلق تطبيق “مسجدك” الإلكتروني خلال معرض دمشق الدولي 710 متسابقين يجتازون اختبار مسابقة “مفتش معاون” بالجهاز المركزي للرقابة المالية فعاليات جماهيرية في حي دير بعلبة وشارع الحضارة بحمص احتفالاً بذكرى التحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشهيد عبد الباسط الساروتاليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء حلب بعد التحرير.. كيف واجهت المؤسسات تحديات الأيام الأولى؟ وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل آخر الأخبار خدماتالرقةالمحافظات الرقة تطلق مبادرة لدعم اندماج الأطفال العائدين من مخيم الهول المحافظاتدمشقمحليات تنظيم 382 ضبطاً وإغلاق 8 محال تجارية مخالفة في دمشق خلال أسبوع محلياتالمحافظاتطرطوس وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين بحادث سير في ريف طرطوس