دير الزور تجهّز قافلة مساعدات ثالثة للمتضررين من ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا
باشرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بتجهيز القافلة الثالثة من المساعدات المخصصة لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، لتوزيعها في مناطق رويشد وأبو خشب وخط الخابور الشرقي والغربي، استكمالاً للقوافل التي سُيّرت خلال اليومين الماضيين إلى البوكمال ومنطقة الصور.
وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس في تصريح لمراسل سانا أن القافلة الجديدة تأتي استكمالاً للقوافل السابقة، وهي مخصصة لأهالي منطقة رويشد وأبو خشب، إضافة إلى خط الخابور الشرقي وخط الخابور الغربي، وتضم 15 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية، منها سلات صحية وألبسة، لافتاً إلى أنه جرى خلال اليومين الماضيين تسيير قافلة باتجاه البوكمال وريفها، ضمت 2000 سلة غذائية، وأخرى باتجاه منطقة الصور ضمت 1000 سلة غذائية وألبسة للأطفال.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور مهند الحنيدي، أن القافلة التي يتم تجهيزها اليوم مؤلفة من 3000 سلة غذائية وإغاثية ستوزع في منطقة أبو خشب ورويشد وخط الخابور الشرقي والغربي، والأولوية للعوائل المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، إضافة للحالات الإنسانية، مشيراً إلى أن قوافل المساعدات يتم تجيهزها من المواد التي أرسلت ضمن قوافل الدعم المقدمة إلى محافظة دير الزور من المحافظات الأخرى، لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات.
وكانت محافظتا دير الزور والرقة شهدتا أواخر شهر أيار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى فيضانات أثرت على عدد من الأراضي الزراعية ومنازل الأهالي و الجسور والمنشآت الطرقية، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لإجراء التقييمات الفنية واتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة.