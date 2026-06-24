دير الزور تجهّز قافلة مساعدات ثالثة للمتضررين من ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا

باشرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع ‏مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بتجهيز القافلة الثالثة من المساعدات المخصصة لدعم ‏المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، لتوزيعها في مناطق رويشد وأبو خشب ‏وخط الخابور الشرقي والغربي، استكمالاً للقوافل التي سُيّرت خلال اليومين الماضيين إلى ‏البوكمال ومنطقة الصور.‏

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وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس في تصريح ‏لمراسل سانا أن القافلة الجديدة تأتي استكمالاً للقوافل السابقة، وهي مخصصة لأهالي ‏منطقة رويشد وأبو خشب، إضافة إلى خط الخابور الشرقي وخط الخابور الغربي، وتضم ‌‏15 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية، منها سلات صحية وألبسة، لافتاً إلى أنه جرى ‏خلال اليومين الماضيين تسيير قافلة باتجاه البوكمال وريفها، ضمت 2000 سلة غذائية، ‏وأخرى باتجاه منطقة الصور ضمت 1000 سلة غذائية وألبسة للأطفال.‏

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور مهند الحنيدي، أن القافلة ‏التي يتم تجهيزها اليوم مؤلفة من 3000 سلة غذائية وإغاثية ستوزع في منطقة ‏أبو خشب ‏ورويشد وخط الخابور الشرقي والغربي، والأولوية للعوائل ‏المتضررة من ارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات، إضافة للحالات الإنسانية، مشيراً إلى أن قوافل المساعدات يتم تجيهزها ‏من المواد التي أرسلت ضمن قوافل الدعم المقدمة إلى محافظة دير الزور من المحافظات ‏الأخرى، لدعم المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات.‏

وكانت محافظتا دير الزور والرقة شهدتا أواخر شهر أيار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى فيضانات أثرت على عدد من الأراضي الزراعية ‏ومنازل الأهالي و الجسور والمنشآت الطرقية، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من ‏الجهات المعنية لإجراء التقييمات الفنية واتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة.‏